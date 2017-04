Agmer repudió la represión a docentes frente al Congreso nacional

La Comisión Directiva de Agmer repudió la represión a los docentes frente al Congreso Nacional en momentos en que la Ctera intentaba instalar una Escuela Itinerante que pretendía recorrer el país para debatir sobre los derechos laborales y la escuela pública.





El documento lleva la firma del secretario general, Fabián Peccín; del secretario adjunto Alejandro Bernasconi y del secretario gremial, Manuel Gómez.





El documento

"Hace años no vivimos estas situaciones donde se estructura semejante ofensiva mediática, legal y de agresión física contra la lucha de los trabajadores, desde amenazas a los dirigentes hasta enviar voluntarios, inspectores de las dependencia del Ministerio de Trabajo, policías, premios por no adherir a las huelgas, descuentos a mansalva para dividirnos y escaladas de rumores deslegitimando las organizaciones sindicales y a sus conducciones. Nos solo no aceptan las huelgas, tampoco toleran otras formas de reclamo.





Desde Agmer exigimos la inmediata liberación de los compañeros detenidos por intentar instalar la Escuela Itinerante; el cumplimiento en convocar a la Paritaria Nacional Docente como se lo ordenó la justicia mediante medida cautelar, cuyo plazo vence este lunes 10 de abril; a los gobiernos provinciales, y especialmente al de Entre Ríos, terminar con la subordinación al gobierno nacional, y dar respuestas a las legítimas demandas de los trabajadores.





Reprimen a los docentes porque intentan frenar la lucha del colectivo de los trabajadores organizados con el único fin de asegurar sostener al alza la tasa de ganancia de los grupos económicos hegemónicos".