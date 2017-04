Avisame cuando llegues

Vas a salir tipo 7.30 con el pelo revuelto y anteojos grandes para darle tiempo a tu cara a despertarse. Te vas a poner los auriculares apenas pises la calle porque si creen que no escuchás quizás no te griten nada. Salís en desventaja, con un sentido menos. Es que las groserías te enojan, pero de noche te asustan. En la esquina un tipo de traje te mira fijo, se pasa la lengua por el bigote, murmura algo. Mirás para otro lado y seguís.

Entregás otro sentido y avanzás por la vereda con la vista en el teléfono. Cuando ves la sonrisa de Micaela en las redes sociales la angustia te asalta como un guachín pasado; te pide todo, te faja, y no se va. Compartís en tu muro su foto mientras cruzás la calle y el primer like lo pone uno al que le escuchaste decir más de 100 veces que las nenas de 12 a veces quieren.

En el colectivo te vas a hacer lugar hasta el fondo como una serpiente, te tapas el culo con la cartera, y las tetas con los apuntes de la facu. Quedás atascada en el medio y elegís hacer equilibrio para no tirarte encima de nadie. El surfing de los pobres. Cuando encuentres un asiento, de reojo vas a ver un cierre de un pantalón a la altura de tu cara, te vas a mover un poco demostrando tu incomodidad, pero se va a quedar ahí. Así que te vas a arrinconar contra la ventanilla, y vas a viajar así, total en 15 minutos llegás. Ponés en loop esa canción que te gusta, cerrás los ojos, y seguís.

Cuando bajás, uno va a aprovechar para tocarte el culo y decirte una guarangada; en el laburo lo vas a contar y tus compañeros van a decir que no es para tanto, aunque no paren de repetir que no tienen problemas con el puto de la oficina mientras no se pase de la raya. Tus compañeras te van aconsejar que es mejor no contestar, que la violencia genera más violencia y como no hay forma de violencia de género más naturalizada que el acoso callejero, van a decir que es lindo recibir halagos en la calle, aunque sean de un desconocido.

De vuelta a casa tenés dos opciones para elegir donde bajarte del colectivo: cerca de tu casa, aunque sea oscuro; o bajar donde hay luz y caminar cuatro cuadras hacia la oscuridad. Apagás la música: tenés que estar alerta por si hay que correr. Bajás y caminás rápido, con la llave en la mano, entre los dedos, lista para abrir la puerta de tu casa.

Conocés de memoria el camino, pero igual el corazón te late fuerte. Van a pasar chicos caminando y cruzás de vereda. Vos qué sabés. Todos pueden ser. Ni la ropa, ni las calles desoladas. Son los violadores y el Estado cómplice, que subestiman el peligro que representa un violador suelto. Así son todos los días, piloteando el miedo de saber que no estás a salvo en ninguna parte, ni vos, ni yo. No voy a dormir hasta que no llegues, así que por favor: avisame cuando llegues, porque siempre, siempre, cabe la posibilidad de no llegar.