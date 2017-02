Hermetismo en Urdinarrain por alto nivel de arsénico en el agua

La cantidad de casos de cáncer en Urdinarrain generan alerta desde hace unos meses. En la actualidad, hay diagnosticados alrededor de 200 en una población que no supera los 10.000 habitantes. Esto impulsó a la asamblea Juntos Podemos a pedirle a la Municipalidad que hiciera un estudio integral ambiental y la promesa del intendente Alberto Mornacco es que se va a concretar el mes que viene.





De todas maneras en octubre del año pasado la comuna ordenó realizar una análisis previo sobre la calidad del agua. En este marco, el laboratorio privado de Rosario que tomó la muestra y realizó el informe señaló que "los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos".





www.urdinarrain.gov.ar y expresaron: "Desde el Municipio de nuestra ciudad, se informa a los vecinos que el agua de red es totalmente apta para su consumo". "Las áreas de Medio Ambiente, Bromatología y Obras Sanitarias, coordinaron tareas para realizar un exhaustivo control de la calidad del agua en Urdinarrain. Los resultados del mismo son concluyentes", habían anunciado en noviembre en la páginay expresaron: "Desde el Municipio de nuestra ciudad, se informa a los vecinos que el agua de red es totalmente apta para su consumo".





"Hay una reglamentación nacional y una provincial. Si nos regimos por la nacional está un poco alta la concentración de arsénico". Sin embargo, concejales de la oposición ordenaron otro análisis. Lo realizó el licenciado Gustavo Etchegoyen, especialista con gran experiencia en la materia, quien extrajo las muestras en presencia de una escribana. Si bien ya recibieron el informe correspondiente, el edil Hugo Hergenrether, integrante del bloque Frente para Todos, dijo a UNO que prefieren "mantener en reserva los resultados", aunque admitió que son elevados:





A su vez, confió: "Nosotros solicitamos un análisis un mes después que la Municipalidad solo porque la gente nos pidió que lo hiciéramos. Sinceramente, en ese momento creíamos que el agua estaba bien y no dudábamos de lo que decía el municipio, pero nos encontramos que los valores en realidad sí están un poco altos".





"Los resultados del municipio ya fueron dados y como oposición tenemos nuestros datos", señaló Hergenrether, e insistió en no darlos a conocer todavía.





El edil sostuvo que desconoce a qué se debe el elevado porcentaje de arsénico en el agua que los vecinos utilizan para el consumo y afirmó: "Se está trabajando en esto, tanto el oficialismo como nosotros desde oposición buscamos la forma de pode bajarlo. Se van a analizar todos los puestos que hay en la Urdinarrain para saber si hay alguno que tenga un problema".













***

Extraña reserva













Desde la asamblea Juntos Podemos, que impulsa un estudio ambiental integral en la ciudad debido al alto índice de casos de cáncer que hay en Urdinarrain, se desvincularon de la iniciativa de los concejales del Frente para Todos de realizar nuevos estudios sobre la calidad del agua y prefirieron no opinar: "Armamos una asamblea para que en Urdinarrain se haga un estudio integral ambiental, en el cual está incluido el tema del agua. Lo que ha pasado ahora es una cosa entre partidos políticos, donde la oposición hizo un estudio del agua paralelo al del oficialismo, pero nosotros no tenemos nada que ver", dijo a UNO Marcelo Riolfo, uno de sus miembros. Asimismo, refirió: "Como asamblea no nos hemos reunido todavía para definir qué acciones haremos de acá en adelante".





Por su parte, las autoridades comunales también evadieron hablar del tema ante la consulta de UNO, a pesar de la gravedad que representa para la salud la existencia de altos niveles de arsénico en el agua para consumo humano.









***

Responsabilidad del municipio









Rosa González, técnica de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, señaló que en este tipo de casos hay que buscar bien las causas que originan la presencia de arsénico: "Está presente en la naturaleza, pero también los productos usados en las fumigaciones llevan arsénico entre sus componentes. No conocemos los antecedentes de Urdinarrain para saber si el arsénico ya estaba en el agua desde antes o es algo que apareció en los últimos tiempos", manifestó a UNO.





Sobre el procedimiento para bajar los niveles de arsénico, sostuvo: "Los métodos para su tratamiento son costosos y corren por cuenta del municipio, ya que quien provee el agua es el responsable de que sea apta para el consumo humano y que cumpla con todos los requisitos de las normas vigentes".





Por último, indicó que ante la presencia de grandes cantidades de arsénico en el agua "los más afectados son los niños y la gente adulta, que a la larga, van a tener problemas de salud".





Cabe destacar que la presencia de arsénico en el agua no se detecta por el sabor u olor, y no se erradica al hervirla. Si bien no significa un riesgo al bañarse, sí lo es su consumo. Una vez que ingresa al cuerpo, no se puede eliminar, se acumula y puede generar enfermedades crónicas graves, como cáncer y cirrosis.









***

Significa un gran riesgo para la salud de la gente