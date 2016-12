Franco Dal Molín podría ser re trasplantado del corazón

Hace más de un mes que Franco Dal Molín ha sido internado en Buenos Aires a la espera de un re trasplante. "Franquito", oriundo de Chajarí, recibió un trasplante de corazón hace 12 años, y por estos días continúa internado en el hospital Garrahan de Buenos Aires debido a algunas complicaciones.

En diálogo con radio Libertad su mamá, Libia Gallo contó: "Estamos mal emocionalmente por la situación de Franco. Hace cuatro meses nos dijeron que el corazón duraba 10 años, el trasplante se hizo a los ocho meses. Llegar a los 12 años y que nos digan que el corazón dura 10 años... nos partieron, es como volver al 2004"

El primer trasplante que se le hizo a Franco fue a los pocos meses de nacido. En ese momento para la ciencia argentina y del mundo la situación fue una novedad; hoy la opción de re trasplante vuelve a ser inédita.

"Vinieron profesionales de diferentes partes del mundo, de San Pablo (Brasil) de Boston (EEUU), toda la semana están de Ateneo para ver el paso a paso de Franco. Estuvo con diarrea y se le complicaron los órganos, estamos día a día, en este momento no hay paciente para trasplante y él está muy flaco, así que debe aumentar de peso"

Finalmente Gallo especificó: "Él no puede ir a un corazón artificial porque cuando se le ponen el estén de fierro va a la costilla y se pega quedando toda una sola cosa, cuando se saca hay que sacar todo y para poner el corazón artificial no pueden porque sacan mucha masa muscular y no se puede, entonces eso tampoco es una opción"

Por último la madre pidió a la comunidad de Chajarí esperar rezando y con cadenas de oración para su hijo.





