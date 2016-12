Etapa de redefinición de la oferta de carreras terciarias

Existen actualmente realidades divergentes o contradictorias en la educación superior de la provincia. Por ejemplo, hay saturación de profesores de Educación Física en distintos departamentos: un relevamiento oficial dio cuenta de que entre el 40% o el 50% de ellos se desempeñan como preceptores en una escuela; a la vez, faltan en Feliciano e Islas de Ibicuy.





En esa misma línea, hay maestros primarios que dan Lengua en los primeros dos años de la Secundaria. Mientras tanto, cada vez es más crónica la faltante de docentes en la Secundaria en las ramas de Matemáticas, Física y Química. Y pese a la variedad de carreras y lugares disponibles, es amplia la vacancia de enfermeros y auxiliares de Enfermería.





Aspectos como los detallados, entre muchos otros más, marcan el desafío de relevar y analizar la oferta de especializaciones que sean necesarias en una región, fundamentalmente para evitar el fracaso o la imposibilidad de inserción laboral de los profesionales graduados.





Bajo este diagnóstico, comenzó a encararse un plan de trabajo entre el Consejo General de Educación ( CGE ) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que apunta como primer paso la concreción de una cartografía digital común que permita observar la oferta de carreras existentes en toda la provincia. Y así, evitar yuxtaposiciones y vacancias.





El proceso iniciado meses atrás coincide con un fin de año polémico en el nivel educativo superior: la finalización de algunas carreras "a término", que generó la reacción inicial en Gualeguaychú, y llevó a una reunión el viernes, entre autoridades del CGE y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. El gremio expresó su preocupación por la falta de apertura de inscripción en algunas de esas carreras de institutos terciarios de la provincia, y por los puestos de trabajo de los docentes que allí se desempeñan, casi siempre precarios.





La no continuidad de carreras, o el final de cohortes, fue fundamentado por el CGE a partir del estado público de las denuncias y malestar en Gualeguaychú por el cierre de las carreras de Tecnicatura Superior en Turismo y Gestión de Servicios, en Administración y en Radiología.





El CGE informó que son carreras que revisten carácter a término, y su finalización está prevista por resoluciones desde el momento de su creación.





"La actual gestión tiene como política educativa una planificación y estudio de necesidades y vacancias en toda la jurisdicción provincial", justificó la institución, basándose en el trabajo en una comisión integrada por ahora por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en la Mesa de Educación Superior de Entre Ríos (Mesuper).





"El objetivo es la planificación coordinada de la creación y continuidades de carreras que evite yuxtaposiciones y vacancias en distintos campos del conocimiento, junto con la organización racional de las extensiones áulicas que dependen de los Institutos", justificó el CGE, en una nota firmada por la titular de la Dirección de Educación Superior, Mirta Espinosa. Y añadió: "Las políticas de creación y continuidad de carreras obedecen, además de todo lo expuesto, a los lineamientos presupuestarios que son su marco".





Una de las realidades es que el ajuste del gobierno nacional en materia educativa, que a principios de año quitó financiamiento a distintos programas educativos –como bandas y orquestas infantiles, Fines, Conectar Igualdad, entre otros que pasaron a ser financiados por la Provincia– se extendió a los distintos niveles educativos. Por lo tanto, los fondos para solventar distintos perfiles y orientaciones de tecnicaturas ya no son los mismos.





La postura fue previa a la reunión mantenida con Agmer , en que se acordó brindar un informe detallado sobre los motivos de cierres de cohortes.





Ante la consulta de UNO, Espinosa hizo hincapié en el trabajo que se lleva adelante desde la Mesuper para elaborar una cartografía digital común que permita establecer un mapa de ofertas de carreras en la provincia, compuesta por el CGE y la Uader, y que el año próximo prevé sumar a la UNER y otras universidades, como la UTN. La importancia de esta tarea, dijo, se basa en términos de política y planificación educativa, que por ejemplo permitirá crear carreras ya no como decisiones particulares, sino como política jurisdiccional: "Se pueden tomar decisiones mirando por mapa, territorio, qué hay y qué hubo o habría que tener en cada lugar".





"La idea original de la mesa estaba desde hace tiempo, pero no es fácil sentar a discutir distintas instituciones, que fue posible con la buena voluntad política del presidente del CGE, José Luis Panozzo, y el rector de la Uader, Aníbal Satler. Más allá de las políticas educativas de cada institución, apuntamos a evitar situaciones como abrir un profesorado, y que a 20 kilómetros haya otro de la Uader; o tal vez resolver en conjunto una tecnicatura en un lugar, que hoy no lo ofrecemos nosotros ni la universidad. Esto requiere hacer un diagrama juntos, no solo en lo que refiere a la creación o continuidad de carreras de cada uno, sino en una política educativa, o geopolítica educativa, que permita optimizar la oferta educativa: por ejemplo, donde la universidad tenga grado y posgrado, y nosotros tenemos oferta, cómo articular. Eso sistemáticamente venía sucediendo con la carrera de Enfermería, que nosotros tenemos los profesorados y ellos la Licenciatura de Grado".





La idea es que esa cartografía digital, que implica un análisis en cada departamento, esté concluida el año próximo como un servicio a la comunidad.













***

Oferta disponible













A modo de diagnóstico de la realidad educativa provincial, y subyacente al conflicto por la finalización de cohortes, Espinosa contó que durante este año hubo más de 90 continuidades de carreras, y 25 aperturas, en una oferta general que supera con holgura las 200 carreras.





"Hay que tener claro que las carreras son a término, por eso cuando alguien dice cerraron, no es correcto. La carrera tiene fecha de vencimiento desde que se crea en la misma resolución, se dice por cuánto tiempo se autoriza –insistió–. Tiene que ver con políticas educativas, que resuelva, por ejemplo, si hay tanta saturación de una profesión en un Departamento, llevar esa carrera a otro lado".





Bajo esa consideración de política educativa, dijo que durante este año se apostó a trabajar en la readecuación de perfiles y lugares que necesitan tecnicaturas, poniendo énfasis en lugares "donde el Estado debe estar presente".





Entre las nuevas tecnicaturas disponibles este año citó dos en el Departamento Federal: una en Nueva Vizcaya y otra en Conscripto Bernardi, para atender la necesidad de muchos chicos que por razones económicas no pueden movilizarse hacia otros lugares para cursar estudios. "Ahí tiene que estar el Estado, desde la universidad o los institutos, cubriendo esa necesidad. Por eso tenemos nosotros esta especificidad, un tanto discutida, de carreras a término: son así porque la idea es generar recursos, y luego terminan cuando se cumple el objetivo. Eso es planificación educativa, no es otra cosa", remarcó Espinosa.





Entre formación docente y técnica, o en forma mixta, hay 48 institutos dependientes del CGE. La matrícula de la educación superior en la provincia ha sido, este año, de 19.000 alumnos, lo que según las cifras oficiales, representa un crecimiento interanual de entre el 12% y el 15%.





"Venimos creciendo mucho; la idea ahora no es tanto la expansión, sino el robustecimiento del sistema en lo pedagógico. Queremos trabajar la matrícula, porque tenemos los mismos problemas de pérdida de alumnos que el sistema universitario", justificó la funcionaria.





También se refirió al logro este año de las aperturas de las carreras de Enología y Fruticultura en Victoria en octubre –publicado por UNO– y ahora en Colón, donde también se abrió la carrera terciaria de Diseño Gráfico.





"Estamos trabajando en nuevas propuestas educativas destinadas al trabajo en pequeñas y medianas empresas, pymes agropecuarias, Fruticultura, Turismo. Teníamos una herencia de los 90, con tecnicaturas enfocadas a servicios que no se corresponden con lo que es la realidad de la provincia, como Management. Por eso estamos tratando como política de gestión, un redireccionamiento hacia lo productivo: allí aparece la Fruticultura, Enología, o Agropecuarias. Esas son nuestras ideas, enfocarnos a lo productivo", manifestó.









***

Números









- 19.000 la matrícula terciaria provincial. Supera a la UNER y es apenas menor a la Uader.





- 15% el crecimiento interanual de la matrícula en los últimos años en los 48 institutos del CGE.





- 25 las nuevas carreras abiertas este año. Para 2017 habrá sensible merma de aperturas.













***

Prioridades a planificar y estimular









Meses atrás, la titular del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) Cecilia Veleda, en entrevista con UNO hizo hincapié en el objetivo de planificar y estimular el acceso y egreso en carreras prioritarias. A nivel de Magisterio, había dicho que la cantidad de estudiantes es importante, solo que los institutos estaban mal distribuidos –zonas saturadas y otras con vacancias–.

Al respecto, Espinosa volvió al caso de Educación Física: "Hemos estudiado lo que pasa con la carrera. La tiene Uader en Gualeguay y nosotros en Santa Elena y Paraná. Hay departamentos donde sale un cargo de tres horas y se presentan 50 aspirantes; y tenemos un relevamiento que en este momento, un 40% o un 50% de la gente de Educación Física trabaja en el cargo de preceptores. Entonces, cuando el campo está saturado, hay que observar la continuidad o abrir aquellas carreras que realmente se necesitan y tengan inserción. Hay que mirar estas situaciones, porque si no, sucede que el Estado termina haciendo una oferta que es una decepción".

Por otro lado, dijo que el Profesorado de Lengua debe ser una prioridad en la provincia. Sobre ello, acotó que ya están trabajando tanto la vocal Marcela Mangeón como el propio titular del CGE, José Luis Panozzo, teniendo en cuenta el corrimiento de maestros primarios, hacia el 1º y 2º año de la Secundaria. Reconoció que también hay sensibles vacancias en ciencias duras: Matemáticas, Física y Química.

Por otro lado, desde este año la provincia ingresó a un plan nacional de reestructuración de las carreras de tecnicaturas en Enfermería. "Hay ofertas de carrera, pero sigue siendo mucha la vacancia", citó Espinosa.













***

Reconocen Profesorado en Pedagogía









El Consejo General de Educación (CGE) otorgó reconocimiento al título del Profesorado en Pedagogía de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Así, la carrera Profesorado adquiere competencia docente para un conjunto de materias de Nivel Superior, lo que posibilitará el acceso al trabajo de sus egresados.

La comisión creada por el CGE al inicio de este año, fue la que habilitó el debate y la favorable definición. Fue una noticia esperada en la sede Gualeguaychú de la Uader, pero para todos los egresados de Pedagogía.

La decisión se adoptó mediante Resolución Nº 4.466/16 del 5 de diciembre.

Desde el egreso de los primeros profesores, el título no era reconocido en su carácter docente por el máximo órgano de educación de la provincia, lo que generaba una situación muy complicada en el acceso de los egresados a la tarea docente.

Al respecto, se informó que fueron muchas las gestiones, y variados los rechazos al planteo de reconocimiento. En ese sentido, se reconoció la tarea de la propia facultad y de los egresados.

Y recién este año se posibilitó un espacio de debate real, cuando el CGE generó la Comisión para la Revisión de competencia de Planes. También se reconoció, para lograr el propósito del reconocimiento, a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y los referentes de Nivel Superior del CGE, que participaron activamente de la propuesta, generando aportes y propuestas.

La resolución establece la competencia docente del título de profesor de Pedagogía, en disciplinas según el título de base, para la formación en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

"Resulta de gran valor político haber conciliado posiciones entre la Uader y el CGE respecto de la situación de decenas de compañeros docentes que, habiendo obtenido su título, han visto vulnerado su derecho laboral y, a su vez, implica un desafío para seguir trabajando por la formación de mejores docentes para nuestra provincia", destacó la institución educativa con sede en Gualeguaychú.













***

Dato





La Resolución del CGE Nº 4.466 del 5 de diciembre, establece en carácter excepcional la competencia docente del título de profesor en Pedagogía, egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en disciplinas según el título de base, para la formación en los niveles Inicial, Primario y Secundario.