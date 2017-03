Condenaron a Alfonzo a 10 años de prisión por trata de persona contra una menor

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná condenó, este jueves, a Gustavo Alfonzo a 10 años de prisión por trata de persona con fines de explotación sexual contra una menor de 16 años.





Con un fallo unánime, los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, encontraron al ex locutor, productor y publicista concordiense responsable de forzar a una menor de edad, en condiciones de vulnerabilidad, a prostituirse. En tanto rechazaron el pedido de nulidad que había planteado el defensor público, doctor Mario Franchi.





Alfonzo, quien gozaba de prisión domiciliaria por su condición de diabético, continuará preso en su domicilio pero su beneficio podría ser revocado tras los exámenes médicos solicitados por el fiscal, doctor José Candioti, para corroborar si puede enfrentar la condena en una unidad penal.

Por otra parte hicieron lugar al pedido de la Fiscalía de enviar al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay las actuaciones para continuar investigando la trama ventilada en el juicio y determinar otras responsabilidades y posibles víctimas de una red de prostitución VIP.





Confuso descargo de Gustavo Alfonzo: "No me siento un delincuente"

Minutos antes de la condena Gustavo Alfonzo aprovechó su última oportunidad de hablar. Pidió disculpas pero en su testimonio, que duró unos de 20 minutos, no quedó claro el porqué.



En un tramo de su descargo nombró al actual intendente de Concordia, Enrique Cresto, pero después lo desvinculó. Habló de "mentiras y engaños para perjudicarlo" pero no señaló cuáles eran esas tramas.

El concordiense acusado por el delito de trata de personas dijo este jueves frente al Tribunal Oral Federal de Paraná: "Necesito una oportunidad. Tengo dos hijos chicos que no veo desde hace dos años y cuatro meses".





En el mediodía de este jueves se dio lectura al adelanto de sentencia en el juicio por captación, recepción y traslado de una menor de edad, con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado la explotación.





Luego de un cuarto intermedio de 30 minutos se condenó a Alfonzo a 10 años de prisión que, por ahora, cumplirá en su domicilio. En los alegatos, el fiscal Candiotti había solicitado 12 años de prisión, la Querella, ejercida por el doctor Daniel Cedro, 13 años y, el defensor oficial la absolución.





Las confusas frases defensivas





"Hace poco fui a Chajarí y nos los puede ir a ver porque no tenía plata y no iba a mandar a mi mamá con 78 Años a Chajarí a buscar a mis hijos".





"En la cárcel (una pajarera con 50 grados y colchones en el suelo, pensé 'capaz que me lo merezco'"



"Hay 174 mentiras en esta causa"



"Desapareció un teléfono en esta causa. Me sacaron el celular e hicieron lo que quisieron"



"S. dijo había dos bandos en esta causa. Del otro bando están los que me hicieron esto".



"Pietroboni (el dueño de la quinta que se menciona en la causa) no vino a declarar".



"La chica que cumplió años vivía en Concordia cumplió años y se fue al sur. Ahora volvió.

Mi amigo me escribió por Facebook que F., que fue la cumpleañera, está acá y no vino a declarar".

"Cuántos mensajes hay. Abrí el Facebook y hay mucha prueba que dice que no hice lo que hice".



"No organicé ninguna fiesta"

"El fiscal dijo vamos a pedir una ampliación. Porque tiene que terminar esta causa y Enrique Cresto, que le pegó y le hizo el amor, no vino. No está acá".



"No comprendo pero uno debe aprender. Nunca más voy a ayudar a nadie".