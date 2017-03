8M: El documento completo de la Asamblea Participativa por el Paro Internacional de Mujeres de Paraná

¿QUIÉNES SOMOS?





Las mujeres de Paraná, desde nuestra diversidad de puntos de vista, nos juntamos para reconocernos y reivindicar nuestra lucha. La Asamblea Participativa de Mujeres definió que el paro se realiza por los derechos de las mujeres trabajadoras. Y decimos "mujeres" en plural, porque somos diversas y diferentes; y decimos "trabajadoras", porque con empleo o sin empleo, remunerado o gratis, el trabajo de las mujeres constituye la base de la riqueza en cualquier nación.

Todas confluimos en un BASTA YA. DERECHOS PARA TODAS LAS TRABAJADORAS!





Nos reconocemos como trabajadoras, y como tal nos pronunciamos: las asalariadas, las reconocidas, las precarizadas, las independientes, las no remuneradas, las invisibilizadas, todas este 8 de Marzo nos concentramos, nos escuchamos y marchamos.

En nuestra ciudad de Paraná las mujeres PARAMOS.





¿POR QUÉ PARAMOS?





PARAMOS porque si bien las mujeres representamos la mitad de la población, la tasa de empleo es más baja que la de los varones -en Argentina 43,1% para las mujeres y 67,8% para los varones, EPH. 3er trimestre de 2013-





PARAMOS porque las mujeres que acceden al mercado de trabajo no lo hacemos en igualdad de condiciones que los varones. No ocupamos puestos directivos de forma equitativa y no percibimos los mismos salarios que los varones por el mismo trabajo, con una brecha salarial del 27,2% de promedio.





PARAMOS porque los salarios bajos y la inflación inciden negativamente en la sobrecarga de trabajo de la doble jornada laboral que realizamos las mujeres.

PARAMOS porque las responsabilidades familiares y actividades domésticas propias del trabajo reproductivo, determinan y condicionan nuestra inserción laboral.





PARAMOS porque no existe reconocimiento, ni remuneración, ante las distintas formas de trabajo precarizado e informal -como el de las tareas domésticas y el cuidado- que suma al menos tres horas más a nuestras jornadas laborales.





PARAMOS porque en el país las mujeres destinamos casi el doble de tiempo que los varones a las tareas domésticas no remuneradas; porque casi el 90% de las mujeres realizamos estas labores mientras que de los hombres la participación apenas supera el 50%.





PARAMOS porque se sigue ejerciendo el control sobre nuestros cuerpos, nuestro comportamiento, nuestras decisiones; porque se sigue penalizando nuestra libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, como una forma de disciplinamiento social, tanto en el sistema judicial como de salud.





PARAMOS porque a las mujeres no se nos garantiza el derecho al acceso a la salud, ni el derecho que tenemos sobre nuestros propios cuerpos, ni el derecho de las pacientes de determinar nuestra determinación y voluntad respecto a los actos médicos, como tampoco se garantiza el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito.





PARAMOS porque existe un sistema político, económico, social, penal, que NO protege a las mujeres, que va detrás de los problemas -sobre todo de las distintas formas de violencia desplegada contra las mujeres- reproduciendo la "feminización de la pobreza".

PARAMOS porque se siguen perpetrando múltiples formas de violencia hacia las mujeres en toda su diversidad de identidad, trans, lesbianas, travestis.





PARAMOS por todas las víctimas de femicidio, y para hacer visible los asesinatos de nuestras compañeras del movimiento LGBTI, travestis, trans y lesbianas, invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.





PARAMOS porque decimos BASTA a las políticas neoliberales de ajuste y a la avanzada en contra de los derechos humanos de las mujeres.





PARAMOS porque se persigue y encarcela a las mujeres que luchan por la dignidad del pueblo, y se mata a las mujeres que deciden vivir de acuerdo a su identidad y condición de género.





PARAMOS porque en nuestro país hay un femicidio cada 18 horas, y en nuestra provincia siguen registrándose cada día más abusos, violaciones y muertes de niñas, adolescentes y adultas, por lo cual las mujeres decimos BASTA a que nos sigan matando.





¿CÓMO PARAMOS?





Este miércoles 8 de marzo, paramos en los lugares de trabajo, en las plazas, en los barrios, en las casas. Nos juntamos con vecinas, con otras mujeres para pensar juntas como organizarnos, para reclamar real atención y soluciones a los problemas que trae la violencia de género, que nos afectan a todas y todos.

Articulando con el movimiento obrero organizado, proponemos un paro de dos horas por la mañana, entendiendo que cada organización gremial y/o institución adoptará un formato propio y consensuado pero siempre adhiriendo a los propósitos fundamentales establecidos para este Paro de Mujeres. Confirmando también su participación activa en la Concentración y Marcha a realizarse a las 17 hs en la Plaza de Mayo.





Invitamos a llegar a la plaza con una única consigna "la unión y solidaridad de todas las mujeres trabajadoras", para poder hablar de nuestros temas sin resolver y sin respuestas concretas del Estado en sus tres poderes. Por eso también marchamos.





Sabemos que hay mujeres que no podrán llegar. No te quedes sola, juntate con tus vecinas. Hablemos y organicémosnos en nuestros barrios. Marchemos. Este PARO lo hacemos TODAS!