Varisco inauguró un monumento al expresidente Raúl Alfonsín

Al cumplirse 35 años del regreso de la democracia a la República Argentin, la Municipalidad de Paraná le rindió un nuevo homenaje a Raúl Alfonsín con una estatua. La misma fue emplazada en la intersección de calles Echagûe y Alem, ubicada detrás del edificio Municipal de Cinco Esquinas, el pasado 10 de diciembre, fecha que se conmemora el aniversario de la asunción del exmandatario en 1983.

El acto, fue encabezado por el intendente Sergio Varisco y acompañaron funcionarios municipales, provinciales, referentes de la UCR, legisladores, concejales y público en general. La figura de tamaño real está hecha en resina poliéster y con una pátina encima que simula el metal.





"La figura de Raúl Alfonsín ya ha dejado de pertenecer a un sector político y le pertenece a todos los argentinos, como otros grandes hombres. Es un momento para reflexionar sobre él y sobre esta democracia que tanto nos ha dado en derechos, pero que también tiene sus deudas, como en lo social, pero vale la pena seguir valorándolo como en aquel entonces", sostuvo el Jefe Comunal.



Varisco también reflexionó sobre la persona de Raúl Alfonsín: "Lo conocí personalmente, tuve el honor que me ha dispensado recibir de él un trato muy familiar. Era fundamentalmente un hombre bueno, y la bondad no es un valor menor en la polìtica. Pero también de mucho coraje, enjuició a las juntas militares y tomó fuertes medidas, pero creo que sentó las bases para que esta democracia no tuviera pies de barro y no cayéramos en esa inveterada maldición de los golpes de Estado, esfuerzo al cual incluye a todas las fuerzas políticas, no solamente el radicalismo, sino también el peronismo".