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Valeria Lynch sorprendió en Corrientes: se sumó a una banda callejera que tocaba un clásico de Attaque 77

La cantante Valeria Lynch caminaba por avenida Corrientes cuando escuchó “Arrancacorazones”, tomó el micrófono y cantó junto a los músicos.

20 de agosto 2026 · 06:33hs
Valeria Lynch sorprendió en Corrientes: se sumó a una banda callejera que tocaba un clásico de Attaque 77.

Valeria Lynch sorprendió en Corrientes: se sumó a una banda callejera que tocaba un clásico de Attaque 77.

Valeria Lynch protagonizó un inesperado momento en plena avenida Corrientes al encontrarse con una banda de rock callejera que interpretaba “Arrancacorazones”, uno de los clásicos de Attaque 77.

La cantante se acercó al grupo, tomó el micrófono y se sumó espontáneamente a la interpretación de la canción, ante la sorpresa de los músicos y de quienes transitaban por la zona.

El video se viralizó en redes

El particular encuentro quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La propia Valeria Lynch compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y acompañó la publicación con un mensaje: “Y me metí a cantar con una súper banda”.

La escena llamó la atención no solo por la espontaneidad de la artista, sino también por el contexto en el que ocurrió: una presentación callejera en uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires.

Una canción con un vínculo especial

El episodio tuvo además un detalle particular. “Arrancacorazones” fue compuesta por Mariano Martínez, exguitarrista de Attaque 77 y actual pareja de Valeria Lynch.

De esta manera, la interpretación callejera terminó teniendo un significado especial para la cantante, que se encontró de manera casual con una canción vinculada directamente a su pareja y decidió sumarse a la actuación.

Valeria Lynch Attaque 77 Corrientes
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