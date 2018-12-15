Diálogos
13:41 hs - Sábado 15 de Diciembre de 2018

"La canasta navideña aumentó 38,9% de un año a otro"

En una charla con UNO TV, Javier Schnitman,director de Seguimiento de Precios de la provincia, habló acerca del fuerte aumento de precios en las compras navideñas y dio consejos a los consumidores para cuidar el bolsillo en estas fiestas.

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Lista de comercios donde es posible adquirir las canastas navideñas con precios acordados.

PARANA
Cajas navideñas "Precio Protegido" en:
SUPERMERCADO FONTANA, Av. J. Churruarin 1932.

SUPERMERCADO EL MUNDO, Fraternidad 174.

Acuerdo con DISTRIBUIDORA PARANÁ, N- 2247.

Comercios abastecidos.
DUME VERDULERIA - ARTIGAS 4500

DESPENSA CELIA - BLAS PARERA 318

AUTOSERVICIO DANIEL - BLAS PARERA 342

DESPENSA MAGALI - BLAS PARERA 2561

SUPERMERCADO TIA PATA - FRANCISCO SAYO 2165

GRANJA VANITA - ZANNI 2164

DESPENSA JULI - TIBILETTI Y MARCO (DESPENSA)

AUTOSERVICIO STELLA MARIS - RANCILLAC 2305

MERCADITO - O`HIGGINS 1044

AUTOSERVICIO CORDOBA - LAS PICHINCHAS 386

DESPENSA YANINA - ACEBAL 1075

DESPENSA CEVALLOS - TADEA JORDAN 335 PANCHO RAMIREZ

DESPENSA GRACIELA - CHURRUARIN 1315


ORO VERDE

DESPENSA FLAVIO - LOS SAUCES 369

CARNICERIA LOS COLIBRIES - LOS COLIBRIES 203

AUTOSERVICIO CLAUDIO - LOS SAUCES E INTENDENTE DEL CASTILLO


SAN BENITO

DRUGSTORE FRATELLO - FRIULLI y SAN MARTIN

AUTOSERVICIO FLORES - RAMIREZ Y BASABILVASO

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