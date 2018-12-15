"La canasta navideña aumentó 38,9% de un año a otro"

Lista de comercios donde es posible adquirir las canastas navideñas con precios acordados.
PARANA
Cajas navideñas "Precio Protegido" en:
SUPERMERCADO FONTANA, Av. J. Churruarin 1932.
SUPERMERCADO EL MUNDO, Fraternidad 174.
Acuerdo con DISTRIBUIDORA PARANÁ, N- 2247.
Comercios abastecidos.
DUME VERDULERIA - ARTIGAS 4500
DESPENSA CELIA - BLAS PARERA 318
AUTOSERVICIO DANIEL - BLAS PARERA 342
DESPENSA MAGALI - BLAS PARERA 2561
SUPERMERCADO TIA PATA - FRANCISCO SAYO 2165
GRANJA VANITA - ZANNI 2164
DESPENSA JULI - TIBILETTI Y MARCO (DESPENSA)
AUTOSERVICIO STELLA MARIS - RANCILLAC 2305
MERCADITO - O`HIGGINS 1044
AUTOSERVICIO CORDOBA - LAS PICHINCHAS 386
DESPENSA YANINA - ACEBAL 1075
DESPENSA CEVALLOS - TADEA JORDAN 335 PANCHO RAMIREZ
DESPENSA GRACIELA - CHURRUARIN 1315
ORO VERDE
DESPENSA FLAVIO - LOS SAUCES 369
CARNICERIA LOS COLIBRIES - LOS COLIBRIES 203
AUTOSERVICIO CLAUDIO - LOS SAUCES E INTENDENTE DEL CASTILLO
SAN BENITO
DRUGSTORE FRATELLO - FRIULLI y SAN MARTIN
AUTOSERVICIO FLORES - RAMIREZ Y BASABILVASO