UNER: Hicieron el examen presencial junto a su beba de 2 meses

Conocida la información, la mamá de la beba agradeció el apoyo que recibe de la Facultad. "Gracias por la calidez humana y por ayudar a continuar en este camino de la educación a distancia. Gracias y muchas gracias. En Uner se puede estudiar", escribió Luciana Petersen.

"En nuestra institución, diariamente vemos el esfuerzo y la tenacidad con que los estudiantes eligen la universidad pública, gratuita y de calidad para formarse, donde no sólo se comparte la vida meramente académica, sino también sus sueños, preocupaciones y muchas veces, se acompaña en determinadas situaciones particulares para que logren sus objetivos", dejaron saber desde la facultad.

Más de 400 estudiantes de diferentes puntos del país se encuentran cursando actualmente la carrera y, en esta oportunidad, alrededor de 110 estudiantes de Santiago del Estero, Córdoba, La Plata, Gualeguay y otras localidades más, se hicieron presentes en la facultad, para cumplimentar esta instancia académica.

Hace un mes atrás, la historia de un estudiante también trascendió porque armó una carpa frente a la facultad, para poder rendir a tiempo el examen presencial.

El estudiante había viajado desde desde Córdoba a Entre Ríos junto a sus tíos y como llegó un día antes armó una carpa para pasar la jornada y aguardar el momento de hacer la prueba.

El joven recorrió 650 kilómetros de una ciudad a otra, para asistir a la instancia de evaluación presencial de la Tecnicatura en Control Bromatológico.

La facultad compartió la historia para destacar el valor del esfuerzo y el compromiso. “Muchas veces no se valora ni se ve como muchísimos estudiantes encuentran las formas, luego de días de estudio y varios kilómetros, para lograr estar presentes en una evaluación, o se cree que hay jóvenes y no tan jóvenes que no se esfuerzan ni luchan por sus sueños, esta jornada nos da la certeza que se puede ir por ellos”.

Para la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú el crecimiento académico se dio a partir de la creación, en 1994, de la primera carrera con modalidad a distancia de la Universidad Nacional de Entre Ríos: la Tecnicatura en Control Bromatológico (aprobada por Resolución Nº 215/93 de Consejo Superior y Resolución Nº 104/02 del Ministerio de Educación de la Nación).

El Técnico en Control Bromatológico es un profesional que posee formación específica en la inspectoría oficial y el autocontrol. Puede desempeñarse como inspector en un organismo de contralor oficial o como colaborador de un profesional de grado en establecimientos alimenticios.

La facultad también ofrece entre sus carreras -de cursado presencial- la Licenciatura en Bromatología; Licenciatura en Nutrición; Medicina Veterinaria; Farmacia y Bioquímica.