Una nueva final que se escapa y van...

Sin lugar a dudas que el conjunto Xeneize es el más copero, ya que es el equipo con más finales disputadas habiendo llegado a 12 con la de esta última edición, pero luego de esta derrota llega a seis y se terminó convirtiendo en soledad como el que más veces salió subcampeón. A continuación, repasaremos los partidos definitorios en los que las noticias de Boca Juniors no fueron las más alegres. que se le escaparon a Boca.

El Santos de Pelé el verdugo de la Copa Libertadores 1963: La primera oportunidad que el conjunto Xeneize llegaba a la final se cruzó ni más, ni menos, que con uno de los equipos más icónicos de la historia del fútbol sudamericano al que le dio batalla mientras pudo. En el partido de ida la victoria fue para los brasileros por un ajustado 3-2, aunque a los 30 minutos del primer tiempo Pelé y compañía ya habían liquidado las acciones 3-0, mientras que en la vuelta también se impuso el Peixe, pero esta vez por 2-1.

Olimpia le cortó la oportunidad de ser Tricampeón en la Copa Libertadores 1979: Boca llegaba como bicampeón y quería igualar la línea de Estudiantes de La Plata e Independiente, con tres títulos en fila, pero se volvió trunca la posibilidad ya que en Paraguay no tuvieron un gran partido los dirigidos por Juan Carlos Lorenzo y cayeron por 2-0. En la vuelta, en su casa, Boca no pudo romper a la defensa visitante y terminó un 0-0 que les dio el título a los paraguayos.

Copa Libertadores 2004 vs Once Caldas y la primera derrota de Bianchi en final: Boca llegaba a la instancia definitoria tras dejar en el camino a River Plate, con el famoso gol de la “gallinita” de Carlos Tevez y todo parecía indicar que sería el cuarto título en cinco años, frente a un inexperto conjunto colombiano que se supo defender en el partido de ida para un 0-0, mientras que en Manizales donde también fue empate, pero esta vez 1-1 y en los penales la moneda caería para el humilde Once Caldas y así cosechaba su tercer subcampeonato.

La despedida de Riquelme en la derrota vs Corinthians en 2012: En esta oportunidad, la final se vio teñida por lo que sería la despedida de Juan Román Riquelme de Boca, que minutos antes del partido de vuelta le anunció a sus compañeros que se iría del club. Un 1-1 en la bombonera dejó todo a merced de los brasileros que hicieron padecer a los jugadores xeneizes toda la serie y así el Timao levantó el título.

La derrota más dolorosa de la historia vs River en 2018: Sin lugar a dudas que está fue las derrota más trascendental para los de la Ribera porque fue contra el histórico archirrival, con los condimentos de partidos suspendidos y una sede en el extranjero para el partido final.

Es que luego del 2-2 en la ida en la bombonera, tras suspenderse por una torrencial lluvia, y luego la vuelta que debió jugarse en Madrid producto de los incidentes en la previa de la vuelta en el Monumental, Boca comenzó ganando, pero River lo dio vuelta, primero empatando las acciones en los 90 minutos, para luego cerrar con un 3-1 final en tiempo suplementario, con el golazo de Quintero y el recordado de Martinez en el final.

El camino con un final (no) feliz

En esta última edición Boca demostró contar con la mística copera que tanto pregona, ya que se convirtió en el primer equipo en llegar a la final sin haber ganado ningún partido de las llaves, ya que cosechó todos empates. La figura de Sergio Romero en el arco fue fundamental para que lo Xeneizes lleguen al partido decisivo en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro.

El conjunto que dirige Jorge Almiron comenzó disputando el Grupo F, que con 13 puntos terminó siendo el líder, habiendo compartido la zona con Deportivo Pereira, que con 8 unidades pasó de ronda, Colo Colo con 6 se ubicó tercero y pasó a la Sudamericana, y Monagas en último con 5, eliminado de todo certamen.

El sorteo de los octavos de final puso en su camino a uno de los dos equipos más grande de Uruguay, porque fue Nacional la primera parada de cara a la tan buscada séptima Libertadores. En el partido de ida fue un 0-0 en Uruguay donde prácticamente no se sacaron ventajas, mientras que en la vuelta Boca fue más que su rival y en dos oportunidades se puso en ventaja, pero no lo pudo sostener y debió ir a la tanda de penales donde se impuso por 4-2.

Ya en cuartos, el duelo tal vez más incómodo para jugar para los Xeneizes, ya que era el turno de Racing, equipo con el que se conocen mucho por compartir la liga y así se vio reflejado en el marcador ya que tanto en La Bombonera, como en el Cilindro de Avellaneda no pudieron desnivelar el marcador. Ya en los penales, nuevamente la figura de Sergio Romero volvería a ser preponderante, y esta vez contra el club que lo vio crecer, atajando dos penales que terminaron con un 4-1 final.

En las semifinales fue el turno de verse las caras con el Palmeiras, uno de los grandes candidatos, situación que poco lo importó a Boca que en el partido de ida, en su propia casa, mostró la mejor versión de sí, pero que no le terminó alcanzando para quedarse con la victoria y terminó siendo 0-0. Ya en la vuelta sorprendió primero de contragolpe con una arremetida de Merentiel y un pase a un Cavani que no venía tan derecho al arco puso el 1-0, pero con ímpetu, y la roja a Marcos Rojo, terminó cayendo el empate y hasta pudo haberlo perdido de no ser por Romero, que en los penales se volvió a agigantar para conducir a los Xeneizes a la gran final.

La final comenzó adversa para los dirigidos por Jorge Almirón que por primera vez en un partido de duelos directos de esta edición de Copa Libertadores se encontraron abajo en el marcador y en el segundo tiempo cuando poco pasaba, Luis Advincula, se inventó un gol para poner tablas en el marcador y la final se fue al tiempo suplementario, pero allí nuevamente volvió a prevalecer el elenco brasilero con una gran jugada colectiva que definió John Kennedy para poner el 2-1 final y el primer título de Libertadores para que disfrute la torcida tricolor.