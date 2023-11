Diego Brancatelli entró al Maracaná con la barrabrava de Boca y lo tildaron de "mufa"

"Para terminar con un tema o cualquier especulación: Estoy ORGULLOSO de la hinchada de Boca. No reniego ser hincha ni viajar a todos lados", comenzó su descargo el periodista.

Y argumentó: "Hoy me tocó entrar con ellos y aproveché para grabar unas imágenes para @C5N cómo se me ve en el canal colega. Pero vine con mi familia".

Y sobre el tilde de mufa que se instaló en las redes contra él y que se volvió tendencia en Twitter, Diego Brancatelli enumeró la cantidad de veces que fue a ver a Boca a la cancha en partidos claves y ganó.

"Y para los que hablan boludeces: Fui al Morumbí y lo vi campeón vs Palmeiras. Lo vi Campeón vs Santos. Viajé a Japón en 2003 y lo vi Campeón vs Milán. Estuve en 2007 vs Gremio en Porto Alegre. Decenas de vueltas en Argentina. Mufa “yo no” diría Ramón. (Qatar 2022 tb)", explicó el periodista.

Por otro lado, Brancatelli previo a las imágenes viralizadas con La 12, fue cuestionado por cientos de seguidores de X (ex Twitter), luego de que publicara una imagen dentro del estadio afirmando que había ingresado gratis junto a su hijo.