UBA aplicó medidas de ahorro y advierten situación crítica

Otra medida de ajuste que se conoció es que el uso de ascensores "será sólo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia". Otros estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas afirmaron que esta medida se comenzó a aplicar en su sede.

Por otro lado, se conoció que la UBA aplicó otras "pautas para afrontar la emergencia presupuestaria" como: no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire frío o calor en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios y no utilización de los servicios de gas en las calderas. También se determinó que las convocatorias para programas de investigación, ciencia y técnica de extensión universitaria estarán supeditados a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas. También las acciones vinculadas por el Programa UBA en Acción estarán limitadas a las financiadas por organismos externos a la Universidad y/o aportes privados.

La UBA dio a conocer, además, que "las facturas de energía eléctrica se han multiplicado por siete en el periodo abril 2023-abril 2024 (577% de incremento). Si comparamos esas mismas facturas con lo abonado en febrero de 2024, el incremento alcanza un 324% en tan sólo los últimos dos meses".

Los hospitales universitarios dejarían de aceptar nuevos pacientes

La situación fue ratificada por el vicerrector de UBA, Emiliano Yacobitti, quien advirtió que de no haber una actualización "urgente" de fondos, los hospitales que dependen de la casa de estudios dejarán de aceptar nuevos pacientes y las distintas sedes podrán sostener el normal funcionamiento por sólo uno o dos meses más.

"La situación es angustiante, genera frustración que como país no se valore lo que hacemos bien, que no prioricemos la inversión en las universidades públicas con los resultados que nos viene dando hasta ahora, es una de las mejores cosas que tenemos en el mundo", comentó Yacobitti en Radio 10 y agregó: " Si el Gobierno no prevé esta sitaución, seguramente, los hospitales de la universidad tendrán que dejar de atender pacientes nuevos para dedicar el presupuesto que tienen a los pacientes ya internado y eso va a empezar a afectar a la capacidad de tener en las facultades de ciencias de la salud. Sin modificación o actualización por inflación, no creo que dude más que uno o dos meses sin tener que afectar directamente el funcionamiento de UBA" y comentó que los insumos hospitalarios sufrieron de un aumento alrededor del 600% en un año.

"Hoy nos mantenemos en pie por la voluntad de los que trabajan en sostener con el aporte de su trabajo en la universidad", observó el vicerrector, “Tenemos que hacer el esfuerzo para que las banderas partidarias no dividan un reclamo en el que estamos todos, es importante que desde todos los partidos se apoye este reclamo y podamos hacerlo en unidad”.