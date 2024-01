Tango y Milonga: hoy se dicta el segundo taller gratuito

Tango y Milonga. Diego Morabes.jpg

Historia y tradición

“Me acobardó la soledad, y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mi, la burla de la realidad...”, comienza diciendo el Polaco Goyeneche en la canción Como dos extraños. El tango es historia y tradición. El tango es Astor Piazzolla, Tita Merello, Tanguito, Alberto Castillo y tantos más que dejaron su huella grabada para siempre en el corazón y la memoria emotiva de los argentinos. ¿Cómo pensar en el tango sin un viaje directo a El día que me quieras? “Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, ¡cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar!”, famosísima canción compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, grabada por primera vez en Nueva York el 19 de marzo de 1934. Cada canción guarda, sin dudas, un recuerdo que tiene nombre y apellido. El tango surge en los márgenes del Río de la Plata hacia fines del siglo XIX, como respuesta y expresión de una búsqueda de identidad y de libertad. Carlos Gardel fue el iniciador y máximo exponente del tango canción, tenía creatividad y estilo propio, algo que no se había visto hasta ese momento. Desde su origen hasta su fallecimiento en el trágico accidente aéreo de Medellín, Gardel reunió todos los elementos para convertirse en un mito y símbolo del género musical.