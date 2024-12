¿Qué buscan los sobrevivientes a 20 años de la masacre de Cromañón?

“Ese abrazo sirve también para agradecer, compartir, y homenajear a los que no están. Nosotros somos ellos, es lo que quedamos. Hubo mucha gente que lamentablemente no pudo sostenerlo”, continuó.

En medio de los preparativos, Ramírez desea que el clima pueda acompañar y que todos los que tengan la fuerza vayan a la marcha: “Quiero que dejemos de luchar y que podamos acompañarnos, recordarlos de la mejor manera, que es el objetivo mayor. Que no queden en los sueños que no pudieron seguir. Nosotros la contamos como podemos”.

sobrevivientes.jpg Los sobrevivientes de la mascare de Cromañón, en medio de un escenario de angustia y lucha constante, reclaman a 20 años del suceso que les cambió la vida que se deje de “estigmatizarlos” y que apoyen la “militancia”.

Cromañón: memoria colectiva

Fabiana Puebla manifestó que hoy en día busca que el boliche “sea un espacio para la memoria colectiva y que se recuerde” para que las “futuras generaciones sepan qué fue lo que pasó”.

“Tenemos que seguir enseñando la historia que pasó en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. El 30 de diciembre es para siempre eso va a ser inevitable, ninguno lo va a poder borrar”, expresó Oscar Filardi.

En el pedido de justicia, pidió que no haya una “máquina de revictimización” y que Cromañón se convierta en “un espacio de la memoria, como la ex ESMA”.

Juan José Rodríguez, más conocido como Juanjo, busca que a 20 años se genere conciencia, sobre todo en los más chicos: “Tengo un nene de 14 años con el cual pude sentarme a ver la serie para que entendiera un poco más. No quiero que el día de mañana mi hijo me diga ‘pa, me voy a un recital’ y tener que estar con el culo en la mano hasta que llegue a mi casa”.