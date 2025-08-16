Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | youtuber

Youtuber japonés hizo reír, bailar y bromear a presidentes argentinos desde Rivadavia a Milei

16 de agosto 2025 · 12:40hs
"Presidentes" es tendencia en X (exTwitter) porque un japonés se obsesionó con los cuadros de los presidentes de Argentina y les dio vida con inteligencia artificial. El resultado, desde Bernardino Rivadavia hasta Javier Milei es hilarante. Julio Argentino Roca haciendo un paso de baile, Carlos Pellegrini mojándose el mostacho con el contenido de una taza o un tatú mulita ("peludo") subiendo por el hombro de Hipólito Yrigoyen son algunas de las imágenes compiladas en el video.

La “letra” de “La canción de los presidentes de Argentina” enumera a los presidentes, incluidos los interinos, provisionales y de facto, en estricto orden, según el listado que aparece en Wikipedia. Gran parte de los retratos y fotografías provienen de la misma fuente, con intervenciones hechas con IA.

Hay curiosidades -algunas con base histórica- en el video: Domingo Faustino Sarmiento se come un pepino y Nicolás Avellaneda, un bife bien cocido; Julio Argentino Roca hace tap dance; Miguel Juárez Celman monta de espaldas un burro, Hipólito Yrigoyen juega con un peludo [un retraído armadillo], Arturo Frondizi -que fue derrocado por José María Guido- se cae del sillón de Rivadavia de la risa y Juan Domingo Perón y Eva Duarte, en el momento más chic de la animación, bailan un vals.

Justo José de Urquiza Inteligencia Artificial japonés 1

María Estela Martínez de Perón, que aparece como “Isabel Martínez de Perón”, tiene el aspecto de una bailarina de flamenco y el presidente de facto Jorge Rafael Videla se ríe a carcajadas, en blanco y negro, igual que Roberto Viola. Ambos figuran debajo de la leyenda “dictadura militar”, igual que Horacio Tomás Liendo y Leopoldo Galtieri, entre otros. Los presidentes de la recuperación democrática a partir de 1983 se lucen a todo color, y algunos, como Carlos Menem, con un buen filtro.

Eduardo Duhalde, curiosamente, hace pucheros en “La canción de los presidentes de Argentina”; Néstor Kirchner ejecuta una pirueta de ballet; Mauricio Macri se saca una selfie en un paisaje de molinos eólicos; Alberto Fernández toca la guitarra eléctrica y Javier Milei enciende la motosierra. En la imagen final, Cristina Kirchner, Macri, Fernández y Milei bailan unidos a la manera de un cuarteto pop.

En el canal de YouTube de @magaonoossan hay videos musicalizados de los presidentes de Brasil y de Corea del Sur, los emperadores de la China y los primeros ministros de la India, todos sonrientes. La tradición del “retrato que ríe” se remonta a la Antigüedad y la Edad Media, aunque no era tan frecuente como a partir del Renacimiento (al menos en Occidente)

youtuber Presidentes Argentina Inteligencia artificial
