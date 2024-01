Papa Francisco: pidió que se prohíba la maternidad subrogada

Pidió respetar "toda vida humana, empezando por la de niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial"

"El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial", sostuvo este lunes 8 de enero el Papa Francisco al dar en el Vaticano su tradicional discurso de inicio de año al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede.

Para el Papa, "un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato". "Por ello, hago un llamamiento para que la Comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica", reclamó.

Tras repasar los principales conflictos abiertos en el mundo, el Papa sostuvo en su discurso que "en cada momento de su existencia, la vida humana debe ser preservada y tutelada, aunque constató, con pesar, especialmente en Occidente, la persistente difusión de una cultura de la muerte que, en nombre de una falsa compasión, descarta a los niños, los ancianos y los enfermos".

Al respecto el Santo Padre lamentó, en ese marco, "los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos, no del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables" que "dieron lugar a colonizaciones ideológicas". En ese grupo, el Papa aseveró que "ocupa un lugar central la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos".

"Tales colonizaciones ideológicas provocan heridas y divisiones entre los Estados, en lugar de favorecer la construcción de la paz", enfatizó.

Además de reclamar el fin de la carrera armamentística y abogar por una respuesta eficaz al cambio climático, el Papa puso su atención también en el desafío de la Inteligencia Artificial.

"Se impone, pues, una atenta reflexión a todos los niveles, nacional e internacional, político y social, para que el desarrollo de la inteligencia artificial permanezca al servicio del hombre, fomentando y no obstaculizando, sobre todo en los jóvenes, las relaciones interpersonales, un sano espíritu de fraternidad y un pensamiento crítico capaz de discernimiento", enfatizó

Pidió por la paz

"Es importante trabajar por la paz en un momento de la historia en el que está cada vez más amenazada, debilitada y en parte perdida”, afirmó el Papa Francisco al dar la bienvenida a la “familia diplomática” acreditada ante la Santa Sede, agradeciendo a los embajadores por sus esfuerzos para fomentar las buenas relaciones entre la Santa Sede y sus respectivos países.

E inmediatamente arrojó luz sobre el tema central de su discurso, la paz, que, según dijo, es ante todo un don de Dios, porque es Él quien nos dejó su paz. "Sin embargo, también es una responsabilidad que nos incumbe a todos", añadió.

Expresando profunda preocupación por la escalada de conflictos en todo el mundo, el Papa describió la situación actual como una "tercera guerra mundial librada poco a poco" y abordó abiertamente crisis geopolíticas específicas.

Israel y Palestina

Recordando la guerra en curso entre Israel y Hamás, el Santo Padre condenó el ataque del 7 de octubre contra el pueblo israelí.

“Renuevo mi condena de este acto y de cada caso de terrorismo y extremismo. Ésta no es la manera de resolver las disputas entre los pueblos; esas disputas sólo se agravan y causan sufrimiento a todos”, afirmó.

Y al condenar la posterior respuesta militar a ese acto que llevó a una guerra a gran escala en Gaza -donde más de 22.000 personas murieron y millones resultaron heridas y desplazadas- el Papa denunció el hecho de que "provocó una fuerte respuesta militar israelí en Gaza que ha provocado la muerte de decenas de miles de palestinos, principalmente civiles, incluidos muchos jóvenes y niños, y ha provocado una crisis humanitaria excepcionalmente grave y un sufrimiento inconcebible”.

Así, pidió un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y el acceso a la ayuda humanitaria para el pueblo palestino.

También reiteró su apoyo a una solución de “dos Estados”, así como a un “estatus especial garantizado internacionalmente para la ciudad de Jerusalén, con el objetivo de lograr una paz y seguridad duraderas”.

Siria, Líbano, Myanmar

El Papa expresó su preocupación por la situación desestabilizadora en toda la región, claramente desestabilizada por el actual conflicto en Gaza.

En particular, dirigió su atención al pueblo de Siria que "vive en una situación de inestabilidad económica y política agravada por el terremoto del pasado febrero".

Hizo un llamamiento a la comunidad internacional “para que anime a las partes involucradas a emprender un diálogo constructivo y serio y a buscar nuevas soluciones para que el pueblo sirio ya no tenga que sufrir como resultado de las sanciones internacionales”.

Al expresar “profunda angustia por los millones de refugiados sirios todavía presentes en países vecinos como Jordania y el Líbano”, el Papa no dejó de mencionar la difícil situación de los rohingya en Myanmar, y pidió que “se hagan todos los esfuerzos posibles para ofrecer esperanza a esa tierra y un futuro digno para sus jóvenes, sin descuidar la emergencia humanitaria que los rohingya siguen viviendo”.

Rusia y Ucrania, Armenia y Azerbaiyán

Reiterando su perspectiva de una tercera guerra mundial librada poco a poco, el Papa recordó casi dos años de guerra a gran escala emprendida por Rusia contra Ucrania que ha resultado en “un gran número de víctimas y destrucción masiva” y la situación en el sur del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán, con la dramática situación de los refugiados.

En ambos casos, pidió negociaciones, respetando el derecho internacional y la diversidad religiosa.

Foco en África

El Papa abordó las crisis humanitarias en el África subsahariana, incluidos los efectos del terrorismo, la inestabilidad política y el cambio climático. Pidió esfuerzos serios para implementar acuerdos, como el Acuerdo de Pretoria, para abordar los conflictos en Tigray, y buscó soluciones a las tensiones en Etiopía y el Cuerno de África.

La guerra en Sudán y sus consecuencias de gran alcance para millones de personas desplazadas también estaban en su radar, al igual que la difícil situación de los refugiados en Camerún, Mozambique, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Desafíos en las Américas

Si bien reconoció la ausencia de guerras abiertas en las Américas, Francisco destacó las graves tensiones entre varios países de América Latina, como Venezuela y Guyana, y expresó su preocupación por la polarización política que afecta a las instituciones democráticas en lugares como Perú y Nicaragua.

"La situación en Nicaragua sigue siendo preocupante: una crisis prolongada con consecuencias dolorosas para la sociedad nicaragüense en su conjunto, y en particular para la Iglesia católica", afirmó, reafirmando el compromiso de la Santa Sede de fomentar "un diálogo diplomático respetuoso en beneficio de los católicos". y a toda la población”.

El Papa continuó pintando un cuadro vívido de un mundo cada vez más lacerado donde millones de personas sufren debido a los conflictos, y detallando los rostros humanos detrás de las estadísticas, el Papa Francisco condenó la violación del derecho internacional humanitario, afirmando que las violaciones graves son crímenes de guerra que exigen no sólo identificación, pero también prevención.

Observando que la guerra moderna ya no tiene lugar sólo en campos de batalla claramente definidos, el Papa lamentó que en un “contexto donde parece que ya no se respeta la distinción entre objetivos militares y civiles, no hay conflicto que no termine de alguna manera atacando indiscriminadamente a la población civil”.

"Los acontecimientos en Ucrania y Gaza son una prueba clara de ello", afirmó.

Desarme y seguridad global

El Santo Padre destacó la necesidad del desarme, afirmando que las armas no tienen un valor disuasorio, sino que alientan su uso.

"¿Cuántas vidas podrían salvarse con los recursos que hoy se destinan erróneamente al armamento?", preguntó, al tiempo que reafirmaba su propuesta de "invertir esos recursos en la búsqueda de una seguridad global genuina", ya que la humanidad debería trabajar para abordar las causas profundas de los conflictos.

“Los desafíos de nuestro tiempo trascienden las fronteras, como lo vemos en la variedad de crisis -alimentaria, ambiental, económica y de atención médica- que marcaron el comienzo del siglo. Aquí reitero mi propuesta de que se establezca un fondo global para eliminar finalmente el hambre y promover un desarrollo sostenible de todo el planeta”, afirmó.