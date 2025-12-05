Pan dulce salado, una opción que llegó para quedarse en estas fiestas

En las diferentes redes sociales son muchos los comentarios a favor y en contra de esta propuesta, desde los detractores que afirman que está alejado de toda lógica al denominarse pan dulce “salado”, hasta quienes lo festejan y aclaran que sirve perfectamente como una entrada en estos días de festejos.

Durante las fiestas de fin de año, llega una opción para el team salado: este pan dulce salado ya es una realidad que se puede conseguir en muchos establecimientos, ganando cada vez más adeptos. “En 2020, empecé a prepararlo. Hacía un tiempo que quería hacer el ‘pan de jamón’, que es un pan relleno de Venezuela, con jamón, aceitunas y pasas de uvas. Por falta de tiempo, sigo sin poder probar la receta, y se me ocurrió ponerle ese relleno a un pan dulce tradicional. Ahí, me di cuenta que era espectacular la combinación, y mis clientes me demostraron que no estaba equivocada”, comenzó Estefanía Arzamendi.

Fiambres y quesos

La pastelera que rompió sus propios prejuicios y recibió la aceptación del público aclaró que los rellenos a utilizar son tan variados como la imaginación lo dicte, así pueden encontrarse versiones simplemente con jamón y queso, o incluso panceta, aceitunas o queso azul.

El francés Gontran Cherrier, en tanto, maestro panadero, chocolatero pastelero y creador de la exclusiva boulangerie que lleva su nombre, presentó en nuestro país una versión que incluye entre sus ingredientes el jamón crudo, almendras tostadas y hasta alcauciles en conserva.

Para hacer el pan dulce salado hay que tener en cuenta varias cuestiones, pero la principal, según detalla Arzamendi, es evitar que la sal esté en contacto con la levadura. “Al momento de hacer nuestro pan dulce salado debemos realizar una corona de harina y en el borde colocar la sal. Así, cuando colocamos la levadura y nuestra masa previa en el centro, la sal no está en contacto con ellas, ya que ésta absorbe la humedad de la levadura e impide que nuestro pan leve correctamente”, explicó.

“Otro punto súper importante”, continuó, “es elegir el relleno de nuestro pan. En Morita, le ponemos jamón cocido, queso tybo y panceta ahumada. Una combinación perfecta. Me parece importante agregar que el pan dulce salado lleva más tiempo de levado que el pan dulce tradicional porque contiene sal y ésta es la que controla la velocidad de la fermentación y hace que no crezca al mismo tiempo que el pan dulce común”.

Sin embargo, como en todo negocio, lo más importante es la palabra de los clientes, y según expresó Arzamendi, la recepción fue mucho mejor de lo imaginado. “Fue increíble lo que se vivió en 2020. Para todos fue una novedad, incluso para mi que soy team salado. Con el pan sumé muchos nuevos clientes que prefieren lo salado antes que lo dulce. Y lo volví a confirmar cuando hice el sandwich de chipá. Tengo clientes que me compran solo pan dulce salado, chipá y sandwich de chipá. El año pasado, tenía tres variedades de pan para navidad. El 50% de las ventas se lo llevó el pan salado, y el otro 50% restantes estuvo repartido entre los otros dos sabores de pan dulce”.

Ingredientes para el pan dulce salado

6 gr de miel

325 gr de harina 0000

100 gr de leche

24 gr de levadura fresca

5 gr de sal

1 huevo

60 gr de manteca

1 molde de pan dulce (3/4 kg.)

Procedimiento

Para la masa previa: en un recipiente colocar 6 gr de miel, 75 gr de harina, 60 gr de leche, 12 gr de levadura e integrar dichos ingredientes con una cuchara, colocar un papel film sobre el recipiente y reservar por 30 minutos.

En otro recipiente (más grande que el primero) colocar 250 gr de harina, 5 gr de sal, 1 huevo, 40 gr de leche y 12 gr de levadura y la masa previa de la preparación anterior. Integrar los ingredientes. Una vez que la masa está uniforme, agregar 60 gr de manteca pomada y amasar hasta que el bollo se despegue solo de la mesada. Dejar descansar 30 minutos en un lugar cálido. Pasado el tiempo, desgasificar la masa y agregar 100 gr de jamón cocido, 100 gr de queso tybo, 100 gr de queso cremoso y 100 gr de panceta ahumada (todo cortado en cubitos pequeños). También pueden agregársele aceitunas. Armar un bollo y colocar en el molde de pan dulce. Dejar descansar por 60 minutos o hasta que duplique su tamaño. Una vez crecido el bollo, cocinar a horno bajo por 50 minutos aproximadamente.