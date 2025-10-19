Lucía Reiss: compromiso y legado familiar al frente de Haimovich

El ciclo de entrevistas UNO a UNO tuvo como invitada a Lucía Reiss, una reconocida profesional que lleva adelante la marca familiar Haimovich

En el marco de los 25 años de UNO, el ciclo de entrevistas UNO a UNO, producido junto a radio La Red Paraná , continúa dando voz a quienes construyen, desde diferentes ámbitos, una provincia con identidad y proyección. En esta ocasión, la invitada fue Lucía Reiss, licenciada en Administración de Empresas y socia gerente de Haimovich , una empresa familiar muy querida por la comunidad paranaense que lleva más de 80 años de trayectoria en el rubro automotor.

“Muy buenos días para todos y gracias por la invitación. En forma personal también entiendo que vengo a representar en parte a mi familia y a nuestra empresa, así que muchas gracias por eso”, expresó al comenzar la entrevista en los estudios de La Red Paraná.

Un legado que perdura

Haimovich es una concesionaria que forma parte de la red oficial de Toyota Argentina desde 2003, y que a lo largo de su historia supo adaptarse, crecer y consolidarse entre las más importantes de la región. El compromiso con la ética, la calidad y la innovación guía el trabajo diario de la firma, que busca incorporar la sostenibilidad de manera transversal en todos sus procesos.

La empresa lleva el apellido de la abuela de Lucía, un nombre que representa una historia de esfuerzo y continuidad familiar. “Trabajar con la familia tiene grandes ventajas: el amor, el sentido de pertenencia, el estar tan involucrado. Ese cariño y respeto hacen que muchas cosas fluyan. Por supuesto, no todo es color de rosa y hay diferencias, pero se pueden hablar, respetándonos y valorándonos, buscando que cada uno ocupe el rol en el que más puede aportar”, contó.

Equipo y conducción

Lucía destacó también el valor del equipo que acompaña a la familia en la conducción: “Más allá de las personas de la familia que participamos, tenemos mucha gente que tiene roles muy importantes en la concesionaria. Dentro de esta gran historia de 83 años, hoy contamos con personas valiosísimas, algunas con mucha experiencia y otras muy jóvenes. No siempre es fácil, pero se trata de buscar lo productivo, lo positivo, y apoyarnos mutuamente”.

Nacida y criada en Paraná, Lucía cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal José María Torres, institución que guarda un lugar especial en su historia personal.

“Para mí, la escuela es un sentimiento muy importante. Mis principales amigas son de allí, de siempre, y conservamos ese vínculo pasando por todas las etapas. La educación pública es muy valiosa para nosotros: tanto mis hermanos como yo estudiamos en universidades públicas”, señaló.

Su formación universitaria la llevó a Rosario, donde obtuvo el título de Licenciada en Administración de Empresas. “Fue un cambio grande. Me gustaban los números, la matemática, y por eso elegí esa carrera”, recordó. Esa combinación de disciplina académica, compromiso y sensibilidad humana marca también su desempeño en la empresa que hoy lidera.

Vida cotidiana

Más allá de su rol profesional, Lucía se define como una persona profundamente familiar. Está casada y es madre de dos hijas, con quienes disfruta compartir tiempo de calidad. “Mi verdadera pasión es estar con mi familia y mis amigos. Valoro mucho esos momentos”, contó.

El básquet también ocupa un lugar importante en su vida. “Jugué toda la vida en el Club Atlético Estudiantes. En ese momento no era tan común que las mujeres jugáramos al básquet. Mis hermanas jugaban al hockey, pero yo le decía a mi mamá que quería jugar al básquet, y así fue”, recordó entre risas.

A lo largo de su historia, Haimovich ha sabido consolidar una relación cercana con la comunidad, no solo a través del trabajo comercial, sino también mediante acciones sostenibles y un compromiso permanente con la provincia.

“Buscamos brindar siempre los mejores productos y servicios de movilidad con la mejor experiencia de compra, inspirados en la ética, la calidad y la innovación”, señala la presentación institucional de la firma.

En cada palabra de Lucía se refleja ese compromiso con los valores que marcaron la historia de su familia y de la empresa que lleva el apellido de su abuela. Así, su mirada brinda profesionalismo, respeto y humildad, tres pilares que definen tanto su vida como su forma de liderar.