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Horóscopo del jueves 8 de octubre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 8 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

8 de octubre 2026 · 07:23hs
Horóscopo

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Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 8 de octubre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodiaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Llegan buenas noticias en materia económica. Va a estar más inspirado y creativo en su trabajo. La columna le molestará como consecuencia del estrés.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La pasión jugará un papel muy importante en su vida. No malgaste sus ahorros. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Estado físico y mental bueno.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Su familia le ayudará en este mal momento económico. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. En cuanto a su salud, todo normal.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No debe confundir la amistad con el amor. Los proyectos económicos avanzan con lentitud, impúlselos. La armonía reinará entre todos los compañeros. Está pletórico de salud y energía.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los escarceos amorosos pondrán en peligro su relación. Alguien de su alrededor necesita su ayuda económica. Es conveniente ampliar su formación profesional. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

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VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Aprenda a relacionarse, no rechace ninguna invitación. Está mejor de dinero de lo que había previsto. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Esa relación que en un principio parecía confusa, le satisfará. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Bien de salud.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Su estado físico en general es óptimo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Bache económico superado. Recibirá una importante oferta de trabajo. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el grupo, surgirán oportunidades amorosas. No es necesario tanto ahorro, su economía va bien. Su olfato para los negocios le llevará a buen puerto. Enhorabuena, ha conseguido llegar al peso deseado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Es un mal momento para que invierta, mejor ahorre. En el trabajo, siga fomentando la creatividad de su equipo. Tendencia al agotamiento emocional.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Tase sus propiedades para saber más de su patrimonio. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Consulte esos síntomas que padece en la piel.

Horóscopo Signo Octubre
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