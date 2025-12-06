Google: qué fue lo más buscado en Argentina, durante 2025

El resumen anual de Google revela temas populares globales. Mundial de Clubes, El Eternauta y Papa Francisco, algunos de los más consultados en Argentina

Como todos los años, Google presentó su resumen anual “El año en búsquedas”, un informe que analiza cuáles fueron los términos que despertaron mayor interés durante 2025 en la Argentina. Al ser uno de los principales buscadores, es capaz de analizar cuáles fueron los temas y figuras que más llamaron la atención de los argentinos, en base a la cantidad de veces que fueron buscadas en la web.

La herramienta Google Trends permite monitorear qué buscan las personas en internet, y el deporte fue el gran protagonista de este año con la Copa del Mundial de Clubes figurando en lo más alto del ranking. El torneo se disputó con una nueva modalidad entre junio y mitad de julio en Estados Unidos. El Chelsea, equipo inglés, ganó la final al Paris Saint-Germain de Francia por 3 a 0 y alcanzó este trofeo por segunda vez en su historia.

En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue uno de los términos más populares del corriente año. El organismo perteneciente al Ministerio de Economía es el encargado de la recaudación de impuestos del Estado argentino y suele aparecer en las búsquedas cuando se producen cambios en el régimen tributario.

Por otro lado, el término “calor excesivo” ocupó el tercer puesto en las búsquedas. A comienzos de2025, un fenómeno meteorológico llamado “domo de calor” afectó a todo el país y generó temperaturas extremas que superaron los 40°. Este contexto probablemente generó un incremento en las consultas web los primeros días del año.

El cuarto lugar pertenece nuevamente al deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos, pero cayó derrotada 2 a 0.

papa-francisco El Papa Francisco señala la concentración de las riquezas y la degradación moral y ecológica, en un texto que lo sobrevive y sigue velando por los marginados.

El puesto cinco lo ocupa el Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025. Jorge Bergoglio, su nombre de nacimiento, fue el primer argentino y americano en ser elegido como Sumo Pontífice.

En el sexto lugar, el Padrón electoral fue otro de los protagonistas de este año. En octubre se realizaron las elecciones legislativas en todo el país con el debut de la Boleta Única de Papel.

El séptimo puesto fue para la reconocida y querida boxeadora argentina Locomotora Oliveras, quien falleció el 28 de julio de manera repentina a causa de un ACV.

Alejandra Locomotora Oliveras ACV Parte médico 3

El octavo y noveno lugar volvió a tener protagonismo el deporte: el PSG figuró alto en las consultas por su lugar en la final contra el Chelsea en el Mundial de Clubes y su triunfo en la Champions League. Debajo, aparece el argentino Franco Colapinto, quien continúa corriendo en la Fórmula 1 y fue nuevamente una figura destacada del 2025.

Dentro de la lista principal, El Eternauta, la serie basada en el cómic de Héctor Oesterheld, está en el puesto número 10. Protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Bruno Stagnaro, desde su estreno se convirtió en una de las series argentinas más vistas del año. En mayo de 2025, Netflix renovó la serie para una segunda temporada.

Franco Colapinto 1 Franco Colapinto palpitó el regreso de la Fórmula 1.

Quiénes fueron las figuras más buscadas en 2025

Franco Colapinto: el corredor argentino pertenece al equipo Alpine y fue la figura argentina más popular del año, ocupando el puesto número uno en esta lista.

Thiago Medina: el ex participante del reality Gran Hermano tuvo un grave accidente de moto en septiembre de 2025 y estuvo internado en terapia intensiva.

Cristina Fernández de Kirchner: la expresidenta fue condenada en junio de 2025 a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”.

Julieta Prandi: la modelo y actriz argentina fue tendencia este año por la condena de su ex esposo Claudio Contardi a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado.

Robert Prevost: es el nombre de nacimiento del Papa León XIV, elegido como 267º Sumo Pontífice de la Iglesia católica en mayo de 2025.

El Eternauta.jpg

Cuáles fueron los estrenos más buscados en 2025

El Eternauta: basada en la historia del icónico cómic argentino, sigue la historia de Juan Salvo (Ricardo Darín) que se une a un grupo de resistencia para luchar contra una invasión extraterrestre.

En el barro: del mismo universo de El Marginal, cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, sin embargo, la corrupción y las guerras dentro de la prisión amenazan con destruirlas.

Homo Argentum: Guillermo Francella protagoniza esta película compuesta por 16 relatos breves en los que se exploran las particularidades de la cultura argentina desde un enfoque cómico.

Anora: el film premiado como Mejor Película en los Oscars 2025, retrata la vida de una joven stripper de Brooklyn que se casa impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso.

Nosferatu: ambientada en la Alemania de 1838, cuenta la historia de un vampiro ancestral (Bill Skarsgård) que se obsesiona con la joven Ellen (Lily-Rose Depp), desencadenando horror y una plaga.

Trofeo Mundial de Clubes.jpg Así es el trofeo que se le dará al ganador del Mundial de Clubes 2025.

Los eventos deportivos más populares en 2025

Copa Mundial de Clubes: el campeonato que reúne a los mejores equipos del mundo fue el primero en las búsquedas deportivas.

Copa Mundial de Fútbol Sub-20: el certamen internacional se disputó en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre y la Selección Argentina terminó con la medalla de plata.

Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol: se trata del proceso previo a cada una de los torneos mundiales organizados por la FIFA en el que se determinan los 48 equipos participantes

Champions League: este año, el equipo francés PSG derrotó al Inter de Milán y se quedó con el título del torneo de fútbol de clubes más prestigioso de Europa

Wimbledon: es el torneo de tenis más antiguo del mundo, celebrado anualmente en Londres desde 1877, y es uno de los cuatro torneos del Grand Slam. Jannik Sinner e Iga Swiatek se quedaron con el trofeo de singles en la edición de 2025.