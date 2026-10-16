Entre Ríos: este viernes seguirá inestable y el sábado llegará una mejora con temperaturas más bajas

El pronóstico en Entre Ríos anticipa lluvias aisladas para este viernes 16 y mejores condiciones durante el sábado 17. Las máximas rondarán los 17 a 20 grados.

Entre Ríos: el viernes seguirá inestable y el sábado llegará una mejora con temperaturas más bajas.

El tiempo en Entre Ríos continuará marcado por la inestabilidad durante este viernes 16 de octubre, con posibilidades de precipitaciones en distintas ciudades de la provincia. Sin embargo, para el sábado 17 se espera una mejora generalizada, acompañada por un descenso de las temperaturas mínimas y períodos de sol.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos disponibles este jueves 15 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa chaparrones aislados para el viernes en Paraná, mientras que otros servicios meteorológicos también mantienen probabilidades de lluvia para Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Las previsiones coinciden en señalar una tendencia hacia condiciones más estables durante el sábado, aunque presentan diferencias en las temperaturas y probabilidades de precipitación de algunas localidades.

Paraná: chaparrones el viernes y una mejora desde el sábado

En Paraná, el pronóstico del SMN difundido este jueves anticipa para el viernes una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19.

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, mientras que durante la mañana podrían registrarse períodos de nubosidad parcial. Para la tarde se anuncian chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y no se esperan lluvias. Los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora, con mayor intensidad durante la tarde.

El sábado 17 se prevé cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17. El descenso térmico se hará sentir especialmente durante las primeras horas del día.

Concordia: posibles lluvias y descenso térmico

En Concordia, el viernes también presentará condiciones variables, con posibilidades de precipitaciones aisladas.

El relevamiento del SMN difundido este jueves anticipa una temperatura máxima de 20 grados. Por su parte, Infoclima proyecta una mínima de 9 grados y una máxima de 18, con una probabilidad de lluvias del 90%.

Las diferencias entre los servicios meteorológicos muestran que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad y persistencia de las precipitaciones.

Para el sábado, Infoclima anuncia una mínima de 5 grados y una máxima de 18, con cielo despejado y una probabilidad de lluvia del 0%.

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay: cómo seguirá el tiempo

En Gualeguaychú, el viernes continuará la posibilidad de precipitaciones, especialmente durante la mañana.

El SMN anticipa una máxima cercana a los 19 grados. En tanto, Infoclima estima una mínima de 9 grados y una máxima de 18, con una probabilidad de lluvias del 90%.

Para el sábado, este último servicio prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 18, con cielo despejado y sin precipitaciones. No obstante, otro relevamiento basado en el pronóstico oficial mantiene la posibilidad de algunos chaparrones matinales, por lo que será importante seguir las actualizaciones.

En Concepción del Uruguay, el viernes también se esperan condiciones inestables. Infoclima anuncia temperaturas de entre 9 y 18 grados, con una probabilidad de lluvias del 90%.

Para el sábado, el mismo servicio pronostica cielo despejado, una mínima de 5 grados y una máxima de 18. El portal Tiempo.es presenta valores ligeramente diferentes, con temperaturas de entre 7 y 17 grados para esa jornada.

Ambas previsiones coinciden en señalar un descenso térmico y una mejora de las condiciones durante el comienzo del fin de semana.

Alertas meteorológicas y situación de los ríos

En materia de alertas, el informe de Defensa Civil de Entre Ríos correspondiente a este jueves 15 de octubre indicó que la provincia se encontraba en nivel verde, sin previsión de fenómenos meteorológicos que representaran riesgos significativos.

No obstante, no fue posible confirmar directamente en el sistema oficial del SMN si existen nuevas advertencias específicas para el viernes 16 o el sábado 17. Por ese motivo, no corresponde descartar cambios posteriores en los niveles de alerta.

La situación meteorológica también adquiere importancia por las crecidas registradas en los ríos Paraná y Uruguay.

Según el informe provincial de este jueves, el río Uruguay se encontraba en 10,90 metros en Concordia, con tendencia descendente. Sin embargo, todavía permanecían evacuadas 22 personas pertenecientes a seis familias.

En Concepción del Uruguay, el nivel alcanzaba los 5,68 metros, por encima de la altura de alerta de 5,30 metros. Por su parte, Gualeguaychú registraba una tendencia descendente.

Estos datos corresponden al relevamiento del 15 de octubre y pueden modificarse durante las próximas jornadas.

El sábado comenzará una etapa de mayor estabilidad

En términos generales, las previsiones coinciden en que el viernes será la jornada más inestable de los próximos dos días, mientras que el sábado presentará mejores condiciones para desarrollar actividades al aire libre.

El descenso de las temperaturas mínimas será uno de los aspectos más destacados, especialmente en las ciudades del este entrerriano.

La tendencia hacia una mayor estabilidad podría extenderse al domingo 18 de octubre, Día de la Madre, cuando se esperan períodos de sol y temperaturas máximas cercanas a los 19 o 20 grados en distintas localidades.

De todos modos, las probabilidades de lluvia y las marcas térmicas deberán actualizarse con los próximos informes meteorológicos.