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Entre Ríos tendrá un miércoles templado y un jueves con nubosidad y posibles lluvias

En Entre Ríos, las máximas rondarán los 20 grados en las principales ciudades entrerrianas. El pronóstico anticipa mañanas frescas y condiciones variables.

14 de octubre 2026 · 07:01hs
Entre Ríos tendrá un miércoles templado y un jueves con nubosidad y posibles lluvias.

Foto UNO/Matías Larraule

Entre Ríos tendrá un miércoles templado y un jueves con nubosidad y posibles lluvias.

La provincia de Entre Ríos atravesará este miércoles 14 y jueves 15 de octubre dos jornadas con temperaturas primaverales moderadas, mañanas frescas y presencia variable de nubosidad. Después de las precipitaciones registradas al comienzo de la semana, las condiciones meteorológicas mostrarán una mejoría parcial, aunque persistirá la posibilidad de lluvias aisladas en algunas localidades.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las temperaturas máximas se ubicarán mayormente entre los 18 y 22 grados, mientras que las mínimas oscilarán alrededor de los 10 a 14 grados, según la ciudad.

El panorama será variable en las principales localidades entrerrianas, con períodos de sol, cielo parcialmente nublado y sectores donde podrían registrarse precipitaciones. Uno Entre Rios+2

Paraná: mañanas frescas y tardes agradables

En Paraná, el miércoles se espera una temperatura mínima cercana a los 12 grados y una máxima de 20. El cielo presentará abundante nubosidad, aunque podrían registrarse períodos de sol durante la jornada.

Para el jueves, las condiciones continuarían relativamente templadas, con temperaturas próximas a los 20 grados. Sin embargo, algunos pronósticos mantienen la posibilidad de precipitaciones débiles, por lo que no se descarta un aumento de la inestabilidad.

El viento del sector sudeste contribuirá a mantener un ambiente fresco durante las primeras horas del día, especialmente en espacios abiertos y zonas cercanas al río. Uno Entre Rios+2

Concordia y la costa del Uruguay

En Concordia, el miércoles se anticipa una mínima de aproximadamente 13 grados y una máxima de 21, con nubosidad variable y posibilidades de precipitaciones aisladas.

Para el jueves se prevé un leve descenso de la temperatura máxima, que rondaría los 19 grados, mientras que la mínima se ubicaría cerca de los 11. El ambiente continuará fresco durante la mañana y templado por la tarde.

En esta región de la provincia, las condiciones meteorológicas podrían presentar variaciones durante ambas jornadas, por lo que será importante seguir las actualizaciones del pronóstico. Uno Entre Rios+1

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay: nubosidad y posibles lluvias

En Gualeguaychú, el miércoles tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 21, con momentos de sol y cielo parcialmente nublado. Las condiciones serán agradables durante la tarde, aunque aumentará la probabilidad de precipitaciones hacia la noche.

El jueves se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 19. El pronóstico contempla posibles chaparrones durante la madrugada y primeras horas de la mañana, seguidos de una mejora gradual y períodos de sol por la tarde.

Por su parte, Concepción del Uruguay tendrá el miércoles temperaturas de entre 11 y 21 grados, con posibilidades de lluvias aisladas. Para el jueves se anticipa una jornada más inestable, con una mínima cercana a los 14 grados y una máxima de 18. Algunos pronósticos asignan una probabilidad elevada de precipitaciones durante ese día. Infoclima+1

Cómo seguirá el tiempo en la provincia

En términos generales, Entre Ríos mantendrá durante el miércoles y jueves un ambiente fresco durante las mañanas y temperaturas moderadas por la tarde, sin que se espere un aumento significativo del calor.

La nubosidad será una característica común en buena parte del territorio provincial, aunque las posibilidades de lluvia variarán según la localidad y el momento de cada jornada.

Hacia el viernes 16, los pronósticos anticipan temperaturas algo más bajas en distintas ciudades, con máximas que podrían ubicarse entre los 17 y 20 grados. La evolución de las precipitaciones dependerá de las condiciones atmosféricas de las próximas horas.

Entre Ríos Clima lluvias
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