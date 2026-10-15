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Denuncian un presunto caso de abuso sexual en escuela de Concordia

La denuncia en escuela de Concordia involucraría a estudiantes de sexto grado por abuso sexual con otro alumno de tercer grado.

15 de octubre 2026 · 18:30hs
De la denuncia también tomó conocimiento la Departamental de Escuelas y esperan que haya una investigación.

De la denuncia también tomó conocimiento la Departamental de Escuelas y esperan que haya una investigación.

Una posible situación de abuso sexual en una escuela de Concordia generó preocupación entre los padres y familiares. El hecho se habría perpetrado en la escuela Vélez Sarsfield e involucraría a estudiantes de sexto y tercer grado. Según trascendió, se realizó una denuncia en minoridad. También interviene Departamental de Escuelas.

Presunto caso de abuso sexual en escuela.

Presunto caso de abuso sexual en escuela.

El episodio involucraría a estudiantes de sexto grado, quienes habrían protagonizado un hecho de índole sexual con otro alumno de tercer grado.

La situación generó inquietud entre los padres y madres de estudiantes del curso al que pertenece el niño presuntamente afectado. Ante la preocupación por lo ocurrido, algunas familias resolvieron no enviar a sus hijos a clases hasta que se investigue el caso y se adopten medidas para garantizar la seguridad de los alumnos, consignó El Concordiense.

La intervención en la escuela

De acuerdo con la información recabada, las autoridades de la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia estarían al tanto de la situación. Asimismo, trascendió que se habría radicado una denuncia para que se investiguen las circunstancias del episodio. Se supo, personal de la Policía de Entre Ríos se habría acercado a la institución, hecho que supuestamente, según dichos de los padres, nunca se les informó.

Concordia Abuso sexual Escuela
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