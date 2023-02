Día Mundial contra el Cáncer: la mirada de una especialista

"Hay escenarios que ningún ser humano quisiera transitar, que no 'se lo deseo ni mi peor enemigo', sólo por citar una frase popular. En nuestro imaginario hay sin dudas sitios a los que no desearíamos jamás consultar. Uno de ellos es en un centro oncológico", expresó la especialista. En este sentido, hizo referencia a las estadísticas: "Si vemos la tasa de incidencia, o sea, la cantidad de casos diagnosticados en un año, Argentina está dentro de los países con riesgo moderado a alto de cáncer. Ocupa el quinto lugar en Latinoamérica, con 212 casos por 100mil habitantes, un 2% de incidencia" y explicó que el 2% de la población general se enfermó de cáncer, según las estadísticas del 2020 "y ese número va en aumento constante", por lo que asistir como paciente o acompañante a una institución oncológica es bastante larga a lo largo de la vida.

mamografia.jpg Mamografía. Mientras más temprano se detecte el cáncer de mama, mejores son las probabilidades de que el tratamiento tenga éxito. Imagen ilustrativa

Por otro lado, se refirió a los 'responsables' que se adjudican a la enfermedad: "Muchos dirán al estrés, otros a la dieta Occidental, otros a la polución y los contaminantes, las infecciones, pero lo cierto es que seguimos en ascenso. Quizás es el momento de concientizarnos, de entender que hay que hablar, informarse y ocuparse activamente de este tema. Evidentemente es un tema de importancia extrema, ya no podemos sólo cruzar los dedos y pedir con fuerzas 'que no me toque' o 'que no le toque a mi familia'".

Riesgos, síntomas y la importancia de la detección temprana

"Cuando hay riesgos lo correcto es estimar cuánto es el riesgo y qué se puede hacer al respecto", explicó Pascuccio e hizo énfasis en la prevención que tiene varias acciones: "Existe la prevención primaria, cuando se realizan acciones para no enfermar. Dentro de ellas la más importante es extinguir el tabaquismo. Hay otras, como la vacunación para HPV, que hoy es parte del calendario obligatorio en Argentina. Mantener un peso saludable, disminuir el consumo de alcohol son algunas recomendaciones". La médica hizo referencia en la prevención o detección precoz ya que "muchas veces ocurre que el riesgo existe igualmente, sin posibilidad de disminuirlo con medidas de prevención primaria".

"Esta idea de prevención asociada a un diagnóstico es muchas veces desconcertante para las personas. He visto pacientes enojadísimas, porque vinieron a hacer una mamografía para prevenir y, en lugar de eso, se les diagnostica un cáncer de mama. Quizás es parte del pensamiento mágico, de las ideas que tenemos que desterrar de nuestra mente, los estudios que pueden realizarse tienen la intención de detectar personas enfermas antes de que tengan síntomas o con síntomas muy banales, en forma temprana. En oncología es mejor enterarse al inicio de una patología, es el momento en el que más posibilidades de curación existen con menos acciones médicas", remarcó la docente.

cancer de colon 2.jpg Pruebas. “Es el primer tumor que parecería responder a esta terapia”, explicó la investigadora. Imagen ilustrativa

"Los síntomas de alarma a veces son sutiles, lo importante es diferenciar lo que no es habitual en nuestro propio cuerpo. Nadie conoce su cuerpo tan bien como uno mismo, ni el más experto especialista ni el estudio más sofisticado reemplazan la auto-referencia", destacó la médica. En este sentido destacó que los "sangrados anormales -excepto la menstruación- acidez frecuente, sensación de estar lleno con poco alimento, nódulos, bultos, manchas en la piel que cambien y se vuelvan irregulares, lastimaduras que no curan, dolores de cabeza frecuentes, cambios en el hábito miccional o evacuatorio intestinal, cansancio extremo por actividades que normalmente no lo justifican. Todos éstos son síntomas por los cuales consultar. Si persisten o se agravan, incluso insistir en la consulta". Respecto al tacto de nódulos, Pascuccio explicó que sólo algunos de los nódulos palpados por pacientes serán encontrados por el médico: "Esto es un claro ejemplo de que la principal alerta la debe dar el propio paciente. Somos responsables de nuestro propio cuerpo, es nuestra obligación conocerlo y monitorearlo, así como consultar si algo no está bien".

Finalmente, la especialista reflexionó: "Hay que entender que estamos siempre expuestos a riesgos, que no podremos extinguir, que son riesgos que tenemos que aceptar, están, existen. Por lo tanto, nos resta estar alertas, en una alerta tranquila, en paz, realizando los controles que estén recomendados y consultando ante síntomas que persisten y no son normales para nuestra propia realidad".