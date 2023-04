Campaña de donación voluntaria de sangre en el Cemener

Los requisitos para donar son:

Tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilos, presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y evitar llegar en ayunas, se puede ingerir previamente mate, té, infusiones en general, jugos de frutas, galletitas con mermelada, dulces.

Estadísticas

De acuerdo con información del Ministerio de Salud de la Nación, nueve de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida. Y uno de cada siete pacientes que son hospitalizados requerirán una transfusión de sangre.

Es por eso que la donación voluntaria de sangre es un acto solidario trascendental, que permite asegurar un suministro constante y seguro para las personas que la necesitan.

En el país, según cifras oficiales, sólo el 1,5% de la población dona sangre. La mayoría son familiares, amigos o conocidos del paciente que está con requerimiento transfusional, conocida como donacion por reposición. Esta práctica no es voluntaria y muchas veces los donantes suelen estar presionados, lo que puede provocar que no sean claros en las entrevistas previas. La sangre más segura proviene de donantes voluntarios, habituales y no relacionados con el paciente.