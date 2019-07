Mónica Farro cautivó a sus seguidores en Instagram

En un viaje por Catamarca, a donde fue a trabajar, la vedette se recluyó en la habitación del hotel e incendió su cuenta de Instagram con la fotografía en la que sus glúteos dominan la escena.

"Cuando estas aburrida en el hotel y te empezás a sacar fotos jajajajaja, Ahora vienen las agresiones jajajaja y cosas lindas, y la verdad no me importa porque me gusto así, me gusta mi piel y como me veo con luz de día!!!", expresó en las redes sociales.

Mónica se casará dentro de un mes con su novio, Leandro Herrera: "Nosotros hace más o menos un año y ocho meses que estamos en pareja. Pero nos conocemos hace cuatro y éramos amigos. Y fue el año pasado que me pidió compromiso. Bah, en realidad, me propuso casamiento. No sabía si decir sí o no, y lo rechacé. Y hace poco me lo volvió a pedir. Por insistencia de nuestros amigos para que pusiéramos fecha, lo hicimos. Así que nos casamos el 16 de agosto", reveló hace un tiempo.

mónica 2.jpg

mónica 3.jpg

mónica farro.jpg