Servicios públicos en cuarentena y durante el fin de semana largo

En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 del gobierno nacional, la Municipalidad de Paraná garantizó la prestación de los servicios básicos esenciales durante el período de aislamiento obligatorio, y además, por el fin de semana largo con dos feriados.

*La recolección de residuos domiciliarios se realizará en diferentes turnos entre las 6 y las 20; se suspendió la recolección nocturna.

En tanto que mañana se retomará la recolección en horarios diurnos; martes no habrá recolección. Se solicita a los vecinos no sacar ramas ni podas ya que no habrá recolección de los mismos.

*Producción, distribución y camiones con provisión de agua potable: con guardias mínimas que garantizan el funcionamiento de los servicios.

*Salud comunitaria. La atención de los distintos efectos de salud dependientes del municipio será: en el hospital Illia y los centros San Martín y Kentenich de 7 a 17; Toma Nueva, La Milagrosa de 7 a 13; y Papa Francisco, de 7 a 15.

Asimismo, se suspenden los controles de salud desde los 2 años a adultos mayores para reducir su exposición sin dejar de garantizar sus tratamientos crónicos y preventivos. Se da prioridad a los enfermos y, según caso y flujo de horarios diferenciados, a los controles de embarazo y bebés hasta los 2 años.

*Transporte público: los colectivos urbanos circulan con horarios reducidos (cronograma día domingos). Solo pueden transportarse igual número de pasajeros que de asientos, ningún pasajero puede ir parado.

*Taxis y remises. La circulación se limitará solo al transporte de las personas exceptuadas de cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Presidencia de Nación Nº 297/2020, es decir, quienes deben concurrir a lugares de trabajo y de regreso a sus hogares.

No podrán circular por la ciudad en búsqueda de pasajeros sino que deberán esperar a ser llamados por los pasajeros en sus paradas o bases.

No podrán transportar a más de una persona. Como excepción, se autoriza a transportar a dos personas en el caso de que una de ellas necesite acompañante.

El o los pasajeros deben ir en el asiento trasero, sin excepción.

Deben mantener en todo momento las ventanillas abiertas.

Se reitera que deben mantener estrictas medidas de limpieza y desinfección de las unidades.

*Defensa al Consumidor. El organismo recibirá denuncias online y brindará asesoramiento telefónico. 0800 555 5566 -3435025948.

*Asistencia social. En su sede central ubicada en calle Colón 521, estará habilitada de 7 a 12. Permanece con actividad normal: Servicio Fúnebre, Residencia de Adultos Mayores Madre Teresa de Calcuta, cementerios y salas de velatorios, Defensa Civil.

*Subsecretaría de la Mujer y Diversidad. Dispone de un número de teléfono y whatsapp: 3435163683.

Suspensiones

Por otra parte, se informó que quedaron suspendidos los procesos de licitación; las clases en los jardines maternales, y el comedor sigue funcionando por demanda y retiro de viandas.

Estaciones de servicio

La Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos informó que el sector de expendio de combustible está preparado para dar respuesta a la demanda que se genera en la provincia. Y pidió que los usuarios tomen conciencia y que solamente vayan a las estaciones de servicio a cargar por una cuestión de necesidad.

Al respecto se trabaja con una guardia para cubrir las necesidades elementales para circular, y se solicitó a los usuarios que por favor carguen solamente si es necesario y que respeten las medidas de prevención.

En cuanto al protocolo, se remarcó que al momento de llegar a la estación, nadie se baje del auto, se entregue la llave al playero bajando el vidrio y de esta manera evitar al máximo cualquier acercamiento o contacto con la persona.

Lo mismo con las motos; se pide que bajen y se alejen a una distancia prudencial de un metro o dos cuando cargan, e ir solos, no acompañados. Para el caso de la carga de GNC el descenso del vehículo es obligatorio pero siempre respetando la distancia de al menos un metro del playero.