Se realiza la última audiencia sobre la despenalización del aborto en Diputados

Por su parte, se presentan en contra del aborto Julieta Bosch -Fundación +Vida-; la abogada María Inés Brogin; el coordinador nacional de Marcha por la Vida Alejandro Geyer; la referente de Abrazo por Dar Vida Marina Gil; Ana Belén Mármora, del Frente Joven; Ruth Penachini; y el secretario general de la Asociación de Síndrome de Down, Andrés Vaira Navarro.

El padre José María Di Paola.





El primero en exponer esta mañana fue el cura villero José María "Pepe" Di Paola. Vinculó el aborto con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador que no ve con malos ojos que los pobres tengan la menor cantidad de hijos o que no los tengan y también al mundo pseudoprogresista que levanta las banderas de una presunta libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo, pero que sabe que este genocidio además es inspirado y promovido por el Fondo Monetario Internacional", sostuvo.