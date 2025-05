Santa Fe: trabajadores municipales bloquean el acceso a la ciudad por reclamo

Festram Santa Fe.jpg

Reclamo

"No queremos pagar el ajuste", afirmó Alberto Sosa, dirigente de UTRAM, quien detalló que el acuerdo salarial rubricado para trabajadores pasivos no se cumplió, al igual que la actualización de puntos salariales para activos. “Se firmó, pero no se respetó. Y mientras tanto, quieren hacer pagar el ajuste a los trabajadores”, sostuvo el referente sindical.

Desde el sector remarcaron que los trabajadores afiliados a UTRAM se desempeñan en áreas clave como alumbrado público, recolección de residuos, Cobem, Acción Social y obras hídricas, por lo que el paro podría tener impacto directo en los servicios esenciales.

Finalmente, los gremios adelantaron que preparan una movilización para la primera semana de julio, en rechazo a una posible reducción de la jornada laboral con descuento de haberes que analiza el municipio santafesino.