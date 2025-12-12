Ruta 14: un auto cayó desde un puente bajo lluvia torrencial

Uno Entre Rios | ruta 14

Tras perder el control bajao una intensa lluvia, el auto cayó al arroyo Negro. En el auto viajaban dos personas, que lograron salir por sus propios medios

12 de diciembre 2025 · 12:49hs
Un auto Toyota Corolla cayó desde un puente de la ruta 14, bajo una lluvia torrencial, caida el jueves en la región.   

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 del jueves, a la altura del kilómetro 352 de la autovía "José Gervasio Artigas". Allí, un Toyota Corolla híbrido que transitaba de sur a norte despistó y terminó volcando en el arroyo Negro.

Cabe destacar que, en el momento del accidente, la región se veía afectada por intensas lluvias que, sumadas al estado de la ruta, habrían desencadenado el siniestro, publica Chajarí al Día.

En el auto viajaban dos personas, que lograron salir por sus propios medios y, si bien resultaron sin lesiones aparentes, fueron trasladadas por precaución al hospital base "Santa Catalina" de Mocoretá. En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Mocoretá y personal policial.

