¿Cuándo surge la devoción a la Medalla Milagrosa?

Este día, la Iglesia Católica rememora el 27 de noviembre de 1830 cuando la Virgen Santísima se le apareció a Santa Catalina Labouré, una religiosa francesa perteneciente a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y lo hizo de la siguiente manera: La Virgen venía vestida de blanco. Junto a Ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina: "Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan".