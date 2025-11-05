Uno Entre Rios | Redengas

Mediante la resolución N° 829/25, publicada el día 31 de Octubre de 2025, el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. vigentes a partir del 1° de Noviembre de

2025.

5 de noviembre 2025 · 08:23hs
Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Los nuevos valores contienen un ajuste del 4% en el valor del Cargo Fijo y del 3.8% en el valor del Cargo Variable o cargo por metro cúbico de gas consumido para los usuarios residenciales, en ambos casos el incremento es respecto de las últimas tarifas que regían desde los primeros días del mes de Octubre. Corresponde aclarar que el ajuste en el valor del Cargo Fijo incluye el ajuste por inflación y el ajuste por diferimiento del incremento determinado en la Revisión Quinquenal de Tarifas aprobada en Abril pasado. En tanto que el incremento en el Cargo Variable se debe al incremento del precio del gas en boca de pozo y al incremento del costo de transporte.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

Redengas Enargas Gas natural gas
