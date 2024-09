Proponen dictar "historia de Entre Ríos" en las escuelas secundarias

Se trata de una iniciativa del diputado provincial José María Kramer (Más para Entre Ríos), que retoma uno de los puntos del diseño curricular de 2010, cuando se detectó que en existía una "debilidad por la carencia o inexistencia de bibliografía que desarrolle la historia entrerriana" y que hasta ese momento no era "abordado desde las escuelas".

Para esa década "ya se estaba hablando y se pedía incorporar, pero no había bibliografía, estudios, proyectos ni el proceso de profesionalización e investigación de la historia entrerriana", contó el legislador provincial.

"Hoy sí existen herramientas", aseguró y destacó el trabajo de profesores, profesionales y estudiantes del Profesorado y Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y las producciones científicas elaboradas por el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET), dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Además, recordó que en la provincia se habilitaron "procesos de posgrado, sumando profesionales, se generaron producciones con contenido de Entre Ríos, tesis que aportan conocimiento de nuestro pasado e investigaciones que se han presentado en Congresos".

Historia e identidad entrerriana

Ese escenario motivó, según Kramer, a presentar el proyecto que propone "fortalecer la construcción colectiva de la identidad, la memoria, la ciudadanía y la conciencia histórica" sobre Entre Ríos. "Conocemos poco o muy poco de nuestra historia, y generalmente lo que se enseña está relacionado a los hechos históricos del país como cuando (Justo José de) Urquiza fue presidente de la Confederación Argentina", indicó el legislador entrerriano.

La escuela es un espacio "social formador de conciencia histórica, con sentido histórico", sostuvo, por lo que sugirió "que se establezca un vínculo entre los períodos históricos que ya se dan y la historia de Entre Ríos: sabemos en 1816 se declaró la Independencia pero nada de lo que ocurría en la provincia".

También se pretende generar formación y conocimiento de los pueblos originarios y las culturas que habitaron y habitan el suelo entrerriano, con sus tradiciones, creencias e historias particulares, que aporte a la valoración, respeto y fortalecimiento de la diversidad cultural.

chaná.JPG Tallerista. Blas Jaime dictará el curso de idioma y cultura chaná. Foto UNO/Diego Arias

Blas, conocido como "el último chaná", mantiene viva la cultura e historia de quienes vivieron en la región.

¿Nueva materia?

La autoridad de aplicación será el Consejo General de Educación (CGE), y será el organismo que determine si los conceptos y saberes se incluirán dentro de una materia ya existente, o se creará una nueva. "Sería ideal que exista una materia especial de historia entrerriana, pero también se puede hacer sin tocar la currícula", afirmó Kramer, y especificó que se aportarán sugerencias, bibliografías y un enfoque orientador que permita "mantener la coherencia del diseño curricular vigente".

Otras voces

Una de las legisladoras que acompaña el proyecto, Stefanía Cora (MpER), consideró que "la historia tan rica" de Entre Ríos debe formar parte de la currícula escolar porque "uno no defiende lo que no conoce, y por lo tanto no lo llega a querer o amar". Desde ese compromiso, apuntó a UNO, la norma busca "profundizar lo que ya se da" en las escuelas, por la "potencia que tuvo la historia de nuestra provincia en la escala nacional y regional”.

Enseñar la historia de Entre Ríos en las escuelas significaría "profundizar los conocimientos sobre nuestro territorio, y subrayar el protagonismo virtuoso que han tenido los hombres y mujeres aquí nacidos", afirmó a UNO el historiador, poeta y cantautor Roberto Romani.

Para ello, llamó a tener en cuenta a destacados historiadores que han relatado "el nacimiento y progreso de los pueblos", y sugirió "implementar la enseñanza del folclore, siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional, sancionada recientemente, y cuya reglamentación ha sido reclamada por trabajadores de la cultura de todo el país".

“Es importante estudiar la historia de la provincia. Se puede incluir dentro de la currícula vigente y poder estudiar como un eje la historia de ER, para tener el marco conceptual y de contexto en el que se desarrolla nuestra historia”, precisó a UNO un estudiante de historia en Uader.