Sergio Massa le prometió al gobernador electo de Santa Fe estar de su lado

“Quiero agradecer al intendente de Santa Fe, que no es de nuestra fuerza política y que hoy está acá, acompañándonos, porque al igual que la mayoría de los dirigentes del socialismo santafesino entendieron que primero está la patria y que el llamado a la unidad nacional obliga a los santafesinos a seguir el ejemplo”, expuso Massa.

Sobre la relación de Nación para con provincia, Massa prometió: “Quiero comprometerme con el nuevo gobernador de Santa Fe. Los santafesinos eligieron un nuevo gobernador que desde diciembre tiene un enorme desafío: devolverle la paz y la tranquilidad a los rosarinos y santafesinos”.

“Quiero decir desde acá: gobernador Pullaro, me va a tener a su lado, peleando para darle seguridad a los santafesinos y santafesinas, invirtiendo en cámaras, móviles y también señalando a los jueces cómplices del delito del narcotráfico. Me va a tener a su lado peleando para devolverle la paz a los santafesinos. La calle no es más de los chorros”, agregó.

El ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa en un acto en el Parque Industrial de Sauce Viejo.

Consideró que encontrarse con productores de Santa Fe "es una bendición" porque demuestra que se puede "defender nuestro proyecto de industria nacional" en un momento donde "aparece la idea de la apertura indiscriminada".

En el encuentro con empresarios del sector productivo de Santa Fe, Massa agradeció "tener a todas las cámaras de industria, comercio y producción sentadas acá, invitándonos a construir juntos un modelo de desarrollo nacional en un momento en que aparece la idea de la apertura indiscriminada de la economía" y señaló que "es una bendición porque demuestra que el músculo de las gremiales empresarias argentinas para defender nuestro proyecto de industria nacional está vivo, está firme".

A su vez, rechazó la idea de "entregar la soberanía y colgar la bandera de otro país en el Banco Central" y llamó a "poner en valor el trabajo de nuestra gente". Y agregó: "No se trata de entregar nuestra soberanía, de colgar la bandera de otro país en el Banco Central, se trata de poner en valor el trabajo, el talento, la inversión y la creatividad de nuestra gente, salir a vender el trabajo argentino al mundo".

El ministro de Economía afirmó que "no hay campaña del miedo" sino que los dirigentes de la oposición "dan miedo planteando una Argentina para poquitos". Remarcó que en el balotaje se pone en juego si se es un país del "sálvese quien pueda o de unidad nacional" y comparó a "quienes defendemos la industria y los que plantean una Argentina para 4 millones".