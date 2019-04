Parrilli: "El kirchnerismo hizo un aporte valorable al triunfo en Entre Ríos"

La inauguración en Paraná de la Casa Patria —filial del Instituto Patria, el núcleo de acción política del kirchnerismo—se produjo ayer en un clima político distendido para el oficialismo entrerriano, tras el abultado resultado electoral que los favoreció en las elecciones primarias del 14 de abril.

La llegada a Paraná del ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en su condición de presidente del Instituto Patria; y del cineasta Tristán Bauer fue uno de los datos políticos de ayer.

En diálogo con UNO, Parrilli condenó las declaraciones de Mauricio Macri al programa Nada personal, que conduce Viviana Canosa.

"Me preocupan enormemente los dichos del presidente ayer, cuando intentó echarle la culpa a las elecciones del caos económico que está generando su política. Ahí demostró su vocación antidemocratica. Nos echó la culpa a los kirchneristas, a la pesada herencia, a los ñoquis, a La Cámpora, al sistema internacional, a la sequía. No dejaba de echar culpas, pero se le acaban la excusas. Me parece que loque dijo es preocupante porque demostró su vocación no democrática al afirmar que el problema de Argentina es que haya elecciones y que eso genera incertidumbre".





Parrilli apuntó: " Me recuerda a la época de los golpes militares cuando hablaban de que había objetivos y no plazos, y que la sociedad no estaba preparada para votar. Que había que darle tiempo a la sociedad para que aprendiera a votar como los militares querían. Esto muestra su perversidad económica, especialmente con el pueblo, con la gente, con los más necesitados y con la clase media también. Incluso los empresarios que lo apoyaron. Está demostrando su carácter violento y antidemocrático", agregó.





Acerca del momento económico, el exfuncionario kirchnerista, aseguró: "Se está demostrando por tercera vez en los últimos años el fracaso de este modelo. Ya se vivió con (Alfredo) Martínez de Hoz, se vivió con (Domingo) Cavallo y ahora con Macri como ejecutor, votado por la gente. No había otro resultado posible para esto", reafirmó.





"Yo recuerdo las palabras de Cristina, el 9 de diciembre de 2015, cuando se despidió y en ese memorable acto, ante la plaza llena, dijo: no vienen por mí, vienen por ustedes. Vienen por los derechos, las conquistas y por su salario. Empezaron por ella y por algunos de los que estábamos con ella, nos difamaron, dijeron que eramos todos chorros, narcotraficantes, terroristas, corruptos, faltó acusarnos de pedófilos.... pero en realidad no era a ello a nosotros los que estaban persiguiendo. Estaban generando el caldo de cultivo para dañar al conjunto del pueblo argentino", agregó Parrilli.

En el plano de lo que dejará la gestión de Cambiemos, definió: "Lo que más destruyeron fue la autoestima del pueblo argentino. Nosotros cometimos errores, hubo cosas que faltaron hacer. Tuvimos algunos funcionarios que cometieron hechos que no debieron, y para quienes queremos una investigación judicial justa. Lo más claro es que durante los años de gestión había un pueblo con futuro, que podía planificar su vida. Las fiestas patrias populares que había eran un síntoma, que hasta los gobernantes radicales copiaron. Eran fiestas de alegría, de expectativa, de futuro. Ahora ya ni se pueden hacer esas fiestas", lamentó.

"Lo más importante que hay que recomponer —además de la cuestión económica, del trabajo, del empleo, del salario,d e la deuda— es la autoestima de los argentinos. Ellos dicen, no puede que cada tanto la Argentina vuelva a estar en crisis. Pero las provocan ellos, durante los gobiernos del campo nacional y popular nunca se llegó a esto", aseguró.





Se entendió el mensaje

Parrili se refirió al reciente triunfo electoral en Entre Ríos. "Entre Ríos fue un ejemplo. La directiva que nos dio Cristina para que construyamos Unidad Ciudadana en las provincias fue en función de ir trabajando por la unidad del campo nacional y popular, para ir afrontando las elecciones provinciales de modo tal que el gobierno tuviera enfrente a todos los que están en contra del modelo. Y para ello, nos indicó que dejáramos de lados nuestras cuestiones personales y diferencias. Incluso de cosas que durante estos tres años transitamos de manera diferente. No indicó que hiciéramos el esfuerzo", reiteró.

En ese sentido, apuntó: "Nosotros apoyamos la reelección de Bordet y el tuvo una muy buena actitud, y acá se logró la unidad de todo el campo popular y fue un triunfo histórico. Yo felicito no solo al gobernador y a su equipo, sino también saludar al kirchnerismo de la provincia porque hicieron un esfuerzo y un aporte valorable, desde Julio Solanas, Blanca (Osuna), el Pato (Sergio Urribarri) ... muchos compañeros dirigentes del espacio kirchnerista entendieron el mensaje de la hora, La importancia de unir todo el campo nacional y popular para que el 10 de diciembre se termine con esta pesadilla macrista", remarcó.

Respecto de la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández sea nuevamente candidata a presidente. "Cristina ha demostrado su capacidad de conducir, de medir los tiempos y de tomar las decisiones que tenga que tomar. Ella ha dicho en más de una oportunidad que su compromiso militante con este proyecto está absolutamente claro", señaló.





Capacitación

De la inauguración de la casa participó también la responsable de las capacitaciones del Instituto Patria, Claudia Bernazza, quien señaló que se comenzará con el curso Política Internacional. Una mirada desde Argentina. Para hacer política tenemos que formarnos como cuadros dirigenciales, y desde esa lectura poder hacer una propuesta. No queremos que la política se quedo en lo superficial y en el marketing. La política es una actividad de reflexión antes de la acción", indicó