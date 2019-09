El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, llegó ayer a Mendoza, acompañado de gobernadores electos y reelectos, para apuntalar a la candidata peronista Anabel Fernández Sagasti en la pelea por la gobernación del próximo domingo.

Fue un encuentro breve, de no más de 30 minutos, en el que el presidenciable más votado en las PASO de agosto hizo el anuncio de que si es el sucesor de Mauricio Macri, su equipo de gabinete se reunirá periódicamente en todas las provincias.

Fernández tuvo en la senadora kirchnerista una importante colaboradora a la hora de cerrar los acuerdos de unidad provinciales. Fueron ellos dos los que llegaron a Entre Ríos para sellar la unidad que le permitió a Gustavo Bordet ser reelecto en la provincia por un margen de diferencia histórico sobre el candidato de Cambiemos.

Además de esa fuerte relación política, la de Mendoza es la última elección importante antes de las presidenciales de octubre.

Fernández Sagasti enfrentará al delfín del gobernador radical Alfredo Cornejo, que es Rodolfo Suárez el actual intendente de la ciudad de Mendoza. En Cambia Mendoza hay una clara intención de provincializar la elección y por eso reconocen que le pidieron al presidente Mauricio Macri que se abstenga de visitar la provincia hasta que haya una definición por la Gobernación.

En la bodega Ruca Malén, de Luján y en medio de una importante expectativa que excedió el ámbito provincial Fernández se definió como un “porteño federal”.

Su presencia como la de los dirigentes que llegaron de diferentes provincias y ciudades fue fuertemente cuestionada por el gobernador Cornejo y el candidato Suárez.

Antes de hacer el anuncio, Fernández se reunió con los referentes del Frente de Todos. Los primeros en llegar fueron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

Luego, se sumaron el candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; su par en la capital federal, Matías Lammens; y los gobernadores Alicia Kirchner (Alicia Kircher), Sergio Casas (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Domingo Peppo (Chaco).

Con la consigna “El futuro es con todos”, un escenario montado a metros de la ruta fue el epicentro para la denominada foto de familia .

Fernández explicó brevemente en qué consiste el proyecto peronista de federalizar el país.

Luego habló Anabel Fernández Sagasti, quien vinculó directamente a la crisis económico del gobierno de Mauricio Macri con la gestión de Alfredo Cornejo y su posible sucesor, Rodolfo Suarez.

“Este 29 en Mendoza no sólo se elige quién va a gobernar, sino que definitivamente vamos a elegir si queremos volver a tener un vida digna o seguir en el abismo que nos ha impuesto Cambiemos en Mendoza. Una provincia que tiene los recursos más estratégicos que se necesitan no puede sufrir la pobreza, desigualdad y desempleo que hoy vive. Nuestra relación va a ser un huracán de crecimiento”, indicó la senadora.

"Sacaremos a Dios de Buenos Aires"

“Yo soy un porteño muy porteño que ama Buenos Aires, pero he salido muy federal. Fui jefe de Gabnete y la experiencias que yo aprendí es que Argentina dice ser un país federal pero no lo es”, indicó el candidato presidencial.

“Cuando me tocó ser candidato, y comencé a recorrer el norte, el sur, ver lo que pasa en el interior, se me puso en la cabeza que si nosotros no cambiamos, no haremos un país viable. Me puse a buscar la solución”, relató.

“Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, dicen. Es ingrato. Encontré una idea de un amigo y es que Argentina tenga una Capital Federal como la que tiene pero que tenga otras capitales alternas que obliguen al Gobierno a salir al interior. Está aquí Natalia, hija de José Manuel de la Sota, el amigo al que le robé la iniciativa. Tomé aquella idea que tuvo como gobernador de Córdoba, cuando Río Cuarto capital fue designada capital alterna”, agregó.

“Vamos a sacar a Dios de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país. Para que todos tengan cerca al Presidente y a sus ministros”

“Este proyecto solo hay que reglamentarlo. Crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno a salir de Buenos Aires. Pretender gobernar con estadísticas es no ver a la gente. Y cuando uno ve a la gente empieza a entender. Lo viví una, diez y cien mil veces. Aquí me encontré con un bodeguero que me contó todas las dificultades. Los porteños lo vemos en una estadística pero no sabemos el sufrimiento”, apuntó el candidato presidencial.

“Si nosotros no hacemos otra Argentina vamos a seguir repitiendo la injusticia de hoy que concentra la riqueza en un lugar y padece la periferia. Si no acercamos todas las oportunidades a todos los rincones vamos a ver a a muchos argentinos sufriendo”, señaló luego según consignó UNO de Mendoza.

“Mi sueño es que el que nace en Jujuy pueda vivir, estudiar, encontrar su amor, pueda hacer una familia, ir al cine y al teatro y un día se muera, feliz, todo siempre en Jujuy”.

“Cuando yo termine mi mandato, si soy el próximo presidente, se habrán cumplido 40 años de democracia. Y la democracia no puede condenar a los argentinos de la periferia. Por eso el la idea es que el Gobierno nacional se instale una vez por mes en el interior”.

Bordet: "Un proyecto de producción y empleo"

“Al federalismo debemos entenderlo desde la unión y la pluralidad. Estamos seguros de que el 10 de diciembre comenzará un nuevo gobierno que va a orientar a nuestro país a una senda de crecimiento, de inclusión social, generación de empleo y unidad nacional”, expresó hoy el gobernador Gustavo Bordet desde Mendoza donde acompañó al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Alberto es una persona muy comprometida con el federalismo, con los derechos que tenemos todas las provincias y con un país articulado para poder salir de una profunda crisis", resaltó el mandatario junto a la vicegobernadora electa, Laura Stratta, y el candidato a Senador nacional, Edgardo Kueider.

"Lo expresado hoy por Alberto demuestra la visión de futuro que contiene la plataforma del Frente de Todos; un proyecto que apuesta al mercado interno, la producción, a la creación de empleo, la reactivación de la economía y el fortalecimiento de la industria. Porque ese es el único y el verdadero camino para sacar a la Argentina de la crisis, cumplir con los compromisos y devolverle a los argentinos la esperanza de vivir en paz y tranquilidad", expresó.

Asimismo, Bordet también recordó que "en Entre Ríos hemos propuesto un proyecto basado en ejes estratégicos como lo es la infraestructura para la producción, puertos, caminos, aeropuertos; el desarrollo energético; y también saldar deudas históricas como lo es la participación de la provincia en la represa Salto Grande. Estos son algunos de los compromisos que asumimos con nuestro candidato, Alberto Fernández y sobre los cuales avanzaremos a partir del 10 de diciembre".

Bordet remarcó que "los entrerrianos no podemos desaprovechar la gran oportunidad que significa tener un presidente en sintonía con el gobernador de la provincia". "Por eso estuvimos hoy en Mendoza y estaremos acompañando esta propuesta de nuestro espacio político que es el Frente de Todos", agregó.

En ese sentido, el mandatario entrerriano subrayó el "gran compromiso" de Fernández "con un país articulado", y sostuvo que ese es el camino "para poder salir de esta profunda crisis, pero fundamentalmente para tener una práctica de trabajo que redunde en el beneficio articulado de cada uno de los sectores, tomando en cuenta la realidad y las diferencias que cada provincia tiene por el hecho de las particularidades, de las economías regionales que cada lugar, como el caso de Entre Ríos posee".

Desde Mendoza, donde compartió las actividades de Fernández, gobernadores y candidatos del Frente de Todos, Bordet celebró el anuncio realizado por el candidato a presidente de crear capitales alternativas en las provincias. "Es muy novedoso", apuntó el mandatario, ya que permite "que el gabinete nacional pueda estar en cada provincia".

Además recordó que la propuesta de Fernández "de algún modo lo hicimos en Entre Ríos: Hemos salido de la Casa de Gobierno, hemos estado no sólo en ciudades sino en juntas de gobierno, en cada lugar del territorio, con nuestro equipo del gobierno provincial, conjugando con los gobiernos municipales".

"Además de ser un mandato constitucional, el federalismo es el reaseguro para contar con un desarrollo equilibrado de nuestro país que corrija las desigualdades históricas; que garantice la integración de nuestra población, y el acceso de todas las personas, sin importar donde vivan, a las mismas posibilidades", manifestó.

El mandatario entrerriano recordó finalmente que “con Alberto Fernández tenemos una relación de mucho tiempo, tenemos un vínculo muy estrecho, esto nos abre una gran expectativa de trabajo, de poder tener un gobierno nacional que trabaje en la misma sintonía que el gobierno provincial, esto es algo fundamental para los cuatro años que van a venir”.