Alberto le pidió a los bonistas acreedores que ayuden al país

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer por la tarde una videoconferencia en la cual dialogó con Susan Segal, coordinadora general del foro empresarial Council of the Americas, escenario en el cual el mandatario le envió un mensaje a los bonistas: “Confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo y les pido que ayuden a la Argentina a salir de esta postración”. Los escuchaba aproximadamente un millar de empresarios y políticos estadounidenses y latinoamericanos.

“El gobierno que me precedió no pudo cumplir sus compromisos. En 2003, cuando fui jefe de Gabinete, recibí un país en default. Y durante dos años lidiamos para sacarlo del default. Y ahora estamos con el mismo propósito. Esa deuda es un fuerte condicionante. Estamos pensando en un modelo de desarrollo que no postergue a más gente”, indicó.

Dijo que la forma de hacerlo “es a través de la inversión privada para que produzca y genere empleo”,.

Fernández admitió que la contraoferta realizada por los bonistas “no es igual” a la hecha por su gobierno. “Nos demanda más esfuerzo, pero como nosotros queremos actuar de buena fe, seguiremos discutiendo. Hemos hecho la oferta posible, y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo”, insistió.

Ayer los tres comités de bonistas presentaran una nueva contrapropuesta que implica un mayor esfuerzo por parte del gobierno, y además advirtieron que actuarán en forma coordinada para evitar que cualquiera de los sectores acepte unilateralmente.

Según fuentes del Palacio de Hacienda mencionadas por Infobae, esa oferta tiene un valor presente neto 3 puntos superior (a la propuesta del gobierno), y cada punto adicional suma unos 1.400 millones de dólares, por lo que la pequeña diferecia sería al menos de 5200 millones de dólares.

Luego, desde el equipo del ministro de Economía Martín Guzmán se ratificó que la oferta vigente, que contempla el pago de 53,5 dólares por cada 100 nominales, es la última propuesta.

“Yo no estoy acá para pelear con nadie; estamos para resolver un problema en términos sensatos. Hemos hecho un enorme esfuerzo y seguimos discutiendo el tema de la deuda aún cuando la pandemia nos sigue pegando . Necesitamos comprensión de todos. Esto es lo que podemos, no podemos más. No es un capricho, es sensatez”, aseguró Fernández.

Según el mismo medio, sólo en el streaming oficial del evento se hubo más de 100.000 participantes. Además, participaron también importantes presidentes y CEO de empresas con presencia el país y la región.