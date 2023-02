Videos: ola de robos de motos en el hospital San Roque

Una enfermera del área de Pediatría fue la víctima del despojo de una Guerrero 110 de color roja, que se encontraba con el traba volante como medida de seguridad.

Andrea Rosana Berón, la enfermera que sufrió el robo, informó a UNO: "Esto no da para más, y lo peor es que todo lo que ocurre es por una combinación de irresponsabilidades que terminamos pagando los trabajadores que quedamos de a pié en pocos segundos".

La víctima explicó que a las 13 salió de su tarea, y fue así que verificó el faltante en la fila de motos. Al ir al puesto policial, confirmó que el uniformado no estaba enterado del suceso, por lo que al ver las imágenes de las cámaras de seguridad, se pudo observar claramente quién fue el autor del hecho, el que caminando tranquilamente eligió la moto, se subió y se retiró sin ningún tipo de inconvenientes.

"Me molesta que el policía no esté atento a la tarea de seguridad, pero también hay que decir que acá hay responsabilidades internas, desde las autoridades que cambiaron el lugar de estacionamiento, hasta celadores que son lo que no quieren cerrar el portón con candado, simplemente por comodidad", resaltó la afectada trabajadora, quién añadió: "El personal ingresa a las seis, y se retira a las 13, por lo que el portón podría cerrarse para resguardar las motos, pero porque no quieren ir a cada rato a abrirlo, directamente queda a la buena de Dios".

Confirmó que uno de los autores de los robos de motos, es un conocido, padre de un paciente de un niño que se encuentra internado en el San Roque.

"La moto la había comprado en el 2019, siempre trabajé para poder tener algo, y no es justo que alguien se lo lleve impunemente", reflexionó Berón.

Información policial

Desde la comisaría segunda de Paraná, se informó que se están investigando los robos de las motos, para lo cual se logró ubicar a los dos autores por medio de las imágenes de las cámaras de seguridad. Son conocidas personas en el ambiente delictivo, que se aprovecharon de la apertura del portón por varias horas, para sustraer los motovehículos.

Se aclaró que los sospechosos fueron allanados, se encuentran identificado y vinculados a las causas judiciales dependiendo de los fiscales los pasos a seguir.

En tanto, se hizo saber que las denuncias por robos de motos, en el 2023 son tres, y en el 2022, dos más.

Desde la Segunda, se tratará de dialogar con las autoridades del hospital para reclamar que se disponga el cierre preventivo del portón de la cochera, con la colocación de un candado, para mejorar la seguridad.