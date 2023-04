Video: piden ayuda para localizar a hombre que chocó y huyó

Un hombre atropelló con su auto a otro que estaba estacionado este jueves en la zona noreste de Paraná. Hay un video del choque pero no logran ubicar al autor.

Un hombre al volante de un auto atropelló a otro vehículo que estaba estacionado sobre la acera, continuó su marcha para huir del lugar y no apareció más. Los dueños del carro dañado consiguieron un video que captó el momento del choque y están tratando de encontrar al infractor para que se responsabilice por los daños. Además recurrieron a la Policía pero no lograron radicar la denuncia porque en el siniestro no hubo lesionados.