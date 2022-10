Video del choque en el que falleció una mujer en Newbery

Con posterioridad, desde la Dirección de Criminalística se estableció que el vehículo transitaba de este a oeste a una velocidad prohibida de 80 kilómetros por hora, siendo que en ese sector, lo autorizado es 40 km.

Choque fatal: El VW Gol que embistió a la mujer iba a 80 km

En un primer momento el conductor fue detenido, y al día siguiente se lo imputó y se le dictó de la libertad con restricciones.

Choque fatal: se conoció la identidad de la señora que murió

Testigos informaron a la Policía y al fiscal Juan Malvasio, que la mujer de 78 años iba cruzando correctamente por la senda peatonal, cuando imprevistamente un auto a una velocidad no adecuada, y que se trasladaba en el sentido este-oeste (San Benito-Club Argentinos Juniors), la colisionó violentamente.

Según lo informado a UNO, la mujer sufrió importantes lesiones, incluso llegó al hospital San Martín consciente, sin embargo, a causa de las lesiones internas craneales, entre otras, se descompensó y falleció un rato más tarde.

Alicia Galván vivía en calle Arévalo de Paraná.

En tanto el conductor fue identificado como Tomás Arnaldo García de 24 años.

El imputado por el delito de Homicidio Culposo fue asistido por un abogado particular, y en la audiencia el fiscal le otorgó la libertad con restricciones por 45 días, en las cuáles no podrá conducir ningún tipo de vehículos, no acercarse a familiares de la víctima y a testigos, y estar atento al avance de la causa judicial, para lo cual deberá presentarse semanalmente en los tribunales.

Una mujer murió al ser atropellada por un automóvil

Primeras pruebas

El conductor, según algunos trascendidos podría haberse encandilado por el sol, y ante esto, es que no pudo visualizar a la mujer cuando pasaba por la avenida.

El problema que tendrá García, es el vinculado con la velocidad con que se conducía el VW Gol de color gris.

Supo UNO que en la cinta asfáltica quedó marcada una frenada de unos 30 metros. Sumado esto, al aporte de testigos que aseguran que el rodado iba a una velocidad no permitida, es que personal de la Dirección de Criminalística, elaboró un informe preliminar en el cual se estimó que la la velocidad llegaba como mínimo a los 80 kilómetro por hora. Se alertó que el tránsito en ese sector de la ciudad solo puede circular a unos 40 kilómetros por hora.

El imputado, jugador de fútbol de Neuquén, es una persona que no cuenta con antecedentes, y se podría coincidir en que no hubo una actitud dolosa, pero sí imprudente a la hora de transitar a una velocidad excesiva.

En las últimas horas, le llegó al fiscal Malvasio otra prueba preponderante: el video con las imágenes del incidente vial ese miércoles 12 de octubre.

Con esta evidencia, se aclararía en gran parte cómo ocurrió el siniestro y qué pudo haber ocurrido para que la víctima falleciera más tarde en el hospital San Martín.

Imágenes sensibles: Video del choque fatal