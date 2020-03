Sin rastros de una chica que se fue de su casa y dejó una carta

La familia de Victoria Morinigo está desesperada: desde el lunes pasado a la mañana que no saben dónde está. Se fue de su casa en la ciudad de Concordia y no regresó. En la tarde del mismo día su familia radicó una denuncia en la Policía, ya que la joven de 20 años había dejado una carta explicando que se iba y pidiendo perdón.

UNO habló con Yamila, hermana de Victoria, quien contó: “La última vez que la vi fue el lunes, mi mamá estuvo tomando mates con ella, antes de irse a trabajar, después a eso de las 8 ella hizo un ruido, me desperté y fue la última vez que la vi”.

Una versión era que la joven había dicho que tenía una entrevista laboral como niñera en la casa de una docente, “pero nunca llegó”, dijo su hermana.

“Encontramos una carta diciendo que ella se iba por trabajo, que nos iba a extrañar mucho y que la perdonemos porque no nos había dicho”, contó Yamila. En su celular “no está conectada, lo tiene apagado, el martes a las 0.47 estuvo en línea en Whatsapp, le mandamos mensajes pero no los recibió, intentamos llamarla y hasta ahora no contesta ni recibe mensajes, de Whatsapp ni de Facebook, la llamamos y da el contestador o apagado”, lamentó.

“Ella estaba vestida de pantalón oscuro de jean, una campera negra que tenía cerrada, así que no pude ver la remara, tiene capucha, una estrella negra que se va a notar porque es grande”, dijo Yamila.

Ni el novio de Victoria ni sus amigas han tenido contacto alguno con ella, por lo que crece la preocupación de por qué se fue, dónde y con quién estará.

“No había problemas en mi casa ni nada, no sabemos por qué se fue. Hicimos la denuncia el lunes a las 18, y desde ahí la están buscando a mi hermana. Fuimos a denunciar porque nos sorprendió mucho y de inmediato tomaron el caso”, destacó.

Ante cualquier información piden contactarse con la Policía.