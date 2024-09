Santa Elena: abren causa para investigar supuestos abusos a un niño y por destrozos

La historia es un combo de inconsciencia adolescente y de adultos. Los primeros, por grabar y viralizar una escena que fue entendida como violación; y los segundos por no acudir a los organismos pertinentes para que investiguen. Las redes sociales -con transmisiones en directo del ataque a la propiedad privada- y la sed de venganza hicieron el resto.La noche del jueves y la madrugada del viernes no se registró un muerto por dos motivos: la rápida acción policial y la suerte, el destino o como quieran llamarlo.

Un mensaje en la red social Facebook y los mensajes virales en WhatsApp fueron el motor para que una multitud se llenara de indignación y bronca. “Gente, no es de mi agrado escribir esto pero tampoco tampoco tengo miedo. Le acaba de llegar un video a mi hija y su grupo de amigas donde un chico de esta ciudad, hijo del dueño de una cochería, y me da asco a la vez repugnancia contarlo. Se encuentra violando a un niño más o menos de 11 años. No tenemos mucha información ya que al video lo mandaron en modo privado para verlo una vez. Solo me acaba de relatar mi hija lo que pasó en ese video y necesito, si alguien tiene información de quién es el chico, me pase por privado”.