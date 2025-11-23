Ruta 12: accidente fatal con un motociclista fallecido Una camioneta y una moto colisionaron en Ruta 12, en cercanías del Autódromo de Paraná. El motociclista falleció en el lugar 23 de noviembre 2025 · 08:41hs

La colisión entre una moto y una camioneta provocó la muerte del motociclista. El siniestro fatal se produjo a últimas horas del sábado en la ruta 12, a la altura del Autódromo de Paraná, en jurisdicción de Sauce Montrull.

Por motivos que son objeto de pericias, una camioneta Volkswagen (VW) Amarok y un motovehículo colisionaron, provocando la muerte del conductor de la moto, un hombre mayor de edad. El conductor de la camioneta resultó ileso.

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría de Montrull y continúan las actuaciones y pericias de rigor bajo la instrucción del fiscal en turno. Noticia en Desarrollo