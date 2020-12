Revocación definitiva de la domiciliaria al Titi Celis por violencia de género

Tras su caída en prisión cuando aterrizó la avioneta con 317 kilos de marihuana que había encargado, en el campo de Colonia Avellaneda, Miguel Ángel Titi Celis pasó tres años con prisión preventiva. En el medio, lo condenaron como organizador del tráfico de drogas a ocho años de cárcel, junto a su hermano, Daniel Tavi Celis, y al ex intendente Sergio Varisco. Pero como el fallo no está firme, el 5 de julio le otorgaron el arresto domiciliario. Aunque el beneficio le duró menos de cinco meses, porque atacó a su pareja en la vivienda del barrio Paraná XVI. La mujer era, además, garante de la domiciliaria. Él dijo que se cambió de casa porque no fue más que una discusión. Ayer, finalmente, se resolvió la revocación definitiva del beneficio, por lo que permanecerá alojado en la Unidad Penal 1 purgando su pena.