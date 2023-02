Reclaman buscar a Carlos Ramírez: "Se ha perdido un ser humano, no un número"

“Vivía cerca de mi casa, todos los días comía conmigo, qué no lo voy a extrañar”, contó a UNO Oscar, con ojos lagrimosos. Tiene 70 años, cinco más que su hermano Carlos, desaparecido hace más de tres meses. El empleado municipal de Paraná fue visto por última vez el 15 de noviembre del año pasado, hubo amplios rastrillajes y una búsqueda intensa en la zona oeste y de Bajada Grande, pero ante la ausencia de rastros la investigación se paralizó. Por eso, en la mañana de este viernes familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carlos se movilizaron a los Tribunales para reclamar que se reactive la búsqueda. “Porque acá se ha perdido un ser humano, no un número”, dijo Oscar.

El hermano del hombre desaparecido indicó que la concentración que incluyó unos minutos de corte del tránsito de calle Laprida fue “por la inactividad que hay en la causa”. “Nosotros no tenemos información los familiares desde diciembre, y ahora venimos a hacer un reclamo para que se reinicie y se retome la causa como corresponde. Porque acá se ha perdido un ser humano, no un número. Nosotros la tristeza que tenemos es muy grande, no tuvimos navidad porque faltó uno, no tuvimos fin de año porque faltó uno, no tuvimos un cumpleaños de familiares porque faltó uno. Por eso le digo a la señora fiscal que ese uno tiene nombre y apellido, se llama Ramírez Carlos Rafael”, agregó.

La fiscal de la causa es Sandra Terreno, de la Unidad de Niños y Adolescentes que se encarga además de las denuncias de determinación de paradero.

carlos ramirez marcha tribunales 2.jpg UNO/Mateo Oviedo

“Queremos que investigue bien, si tiene que retomar la causa que la retome porque no se puede trabajar sobre hipótesis, es más de lo mismo lo que nos informa. Yo quiero información porque a lo primero se trabajó muy bien, después quedó en el olvido”, lamentó Oscar.

Asimismo, el hermano de Carlos contó que ya no guardan esperanzas de encontrarlo vivo: “Uno no piensa lo mejor a tres meses y días, me parece que tendría que tomar otra intervención o que la agarre otro a la causa y se hagan las cosas correctamente. Nosotros queremos encontrar con vida o sin vida, que ya para nosotros es sin vida, pero por lo menos encontrarlo y darle su sepultura cristiana como corresponde para todo ser humano”.

carlos ramirez marcha tribunales 3.jpg UNO/Mateo Oviedo

Carlos cumplirá 66 años en julio, y todavía estaba activo en la Municipalidad de la ciudad, se desempeñaba en el cementerio. Por esto también la familia remarca la ausencia de las autoridades municipales en al menos ayudar en la búsqueda: “Esa es la falta de empatía que siento del intendente (Adán Bahl) que ni siquiera se ha acercado a los familiares para prestar una colaboración, eso lastima porque era empleado de él, guste o no le guste. Si no se hace presente él que mande a un secretario y que diga qué necesitan. Nosotros pedíamos a los vecinos, la familia colaboraba para combustible, se recorrió pro el río, por la costa de santa fe y lo hacemos nosotros con el esfuerzo nuestro y eso no puede ser”.

carlos ramirez marcha tribunales 5.jpg UNO/Mateo Oviedo

Ramírez había mostrado signos de problemas de salud en los días previos a su desaparición. Quienes lo vieron ese día deambulando en algunos lugares de la ciudad lo notaron desorientado. Esta situación fue confirmada por Oscar: “Todo eso es verdad. Yo mismo noté a mi hermano unos días atrás, se lo había comunicado a sus familiares, lo hablé con mis hermanos, dije ‘las cosas que dice Carlos no son reales, le está pasando algo’. Tal es así que cuando pasó mi nieto por mi casa ese día martes le dije ‘andá a verlo a tu abuelo porque está raro, está empecinado con ir a sacar un dinero a Changomás’. Pero no sabemos si retiró plata, creo que no porque encontraron la tarjeta en Coto y se la retuvieron. Más de eso no tenemos”, recordó.