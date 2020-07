"Quisieron matar a mi hijo, y le dieron el premio de la domiciliaria"

No es fácil para una madre tener que hablar con un periodista, mientras espera el parte médico en la puerta de la Unidad de Terapia Intensiva del San Martín, por el estado de salud del hijo baleado varias veces y con gravísimas lesiones. Así y todo pudo contar cómo ocurrieron los hechos, y por sobre todo, marcar el malestar que le causó que a los dos acusados de intentar asesinar al joven, se les haya otorgado la prisión domiciliaria. "Es como que le dieron un premio, así está la Justicia", alertó Viviana Escobar.

UNO publicó que el lunes se realizó la audiencia a uno de los acusados de intentar matar a tiros a Martín Insaurralde de 21 años, donde se le impuso a Alexander Silva 60 días de prisión preventiva domiciliaria.

Leer más: Paraná: Indignación por el beneficio de arresto domiciliario para el agresor de un motociclista

insaurralde

"Le dieron un premio, que se fuera a la casa, que se portara bien, y sin siquiera una tobillera electrónica. El vive en la zona costera del Thompson y la casa está casi en un monte, quién lo va a controlar para que no siga haciendo de las suyas", bramó Escobar muy molesta con la resolución de la jueza Marina Barbagelata.

Sobre el hecho, recordó: "Mi hijo no tuvo nada que ver, él es una persona que vive trabajando en una verdulería, que hace un curso de peluquería y que está con su familia y su pequeño de cuatro años".

"Lo que le pasó (que lo balearan), fue porque es una buena persona, que nunca dice que no a nadie. Le pidieron que en su moto llevara a otra, y así los cruzaron a tiros, pero querían asesinar al compañero de Martín", aseveró la madre del herido internado en grave estado en el hospital San Martín de Paraná.

La mujer mientras recibía el parte médico sobre el estado de salud de Martín, contó: "Lo que más me indignó de todo esto, es que le dieron el premio al acusado de ir a su casa. A las autoridades judiciales no les interesó que haya intentado matar tiros a una persona; que tenga antecedentes importantes; que utilizaron tres armas de guerra para querer matar a los que iban en la moto. Pero claro, no se si es por la cuarentena, porque no quieren trabajar, o porque no sé qué, no lo mandaron a la cárcel, como correspondía".

"Este delincuente tiene plata para pagar un abogado, y yo no tengo un peso. Dependo del fiscal que ni siquiera me llamó para preguantarme algo", enfatizó sumamente molesta Escobar.

La víctima, Martín Insaurralde:

insaurralde

Enojada resaltó: "Es una vergüenza todo, que los delincuentes tengan más derecho que mi hijo que está entubado en Terapia Intensiva".

Sobre la prisión domiciliaria, aclaró: "No les tengo miedo, pero quién garantiza que ese señor esté las 24 horas en la casa, casi en el monte".

Dadores de sangre

Mientras agradecía al personal y jefe de la División Homicidios, como a los médicos, cirujanos y enfermeros de Terapia Intensiva del San Martín, solicitó a través de UNO, la solidaridad de la población de Paraná. "Pedimos que nos ayuden, que venga la gente y done sangre 0 negativo para este miércoles y jueves. Será muy necesario e importante, porque forma parte de la asistencia en la urgencia".

Los donantes deben acercarse de 7 a 11 a hemoterapia del hospital San Martín.

La luz de la esperanza

La parte final de la nota, tuvo una pequeña alegría. Los médicos le informaron a Viviana que el estado de salud de Martín seguía siendo muy grave, "pero al menos se mantiene estable y ahora sin fiebre, por lo que si se le pueden realizar transfusiones de sangre, más otros tratamientos, podría estar la esperanza que se pueda recuperar lentamente", notificó.

Recordó el espíritu solidario de Martín, es permanente. "No solo que ayuda en el Paraná XX, sino que está haciendo un curso de peluquería, y por ello el 9 de julio participó de la fiesta del barrio cortando gratis el cabello a los chicos de la zona".

"No merece morir, porque el ataque no estuvo dirigido a él, porque es muy querido y respetado, porque es un gran hijo, y sobre todo un gran padre de su pequeño Ciro", enfatizó casi llorando la madre del internado en el San Martín.