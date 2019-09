Un grupo de personas se manifestaron frente a los Tribunales de Paraná con carteles y afiches que tenían un único sentido: el reclamo de justicia para Cristian Orlando González, el joven de 21 años que fue asesinado en la zona de calles República de Siria y Segundo Sombra, del barrio La Floresta, el sábado 17 de agosto.

Por el homicidio hay un adolescente de 16 años que está detenido con arresto domiciliario e imputado, con varias pruebas y testimonios que lo señalan como autor del hecho.

Con motivo de cumplirse un mes del crimen, la familia y los amigos de la víctima se manifestaron en la sede del Poder Judicial.

La madre del fallecido, Graciela Garcilazo, cuestionó que el autor del hecho esté en su casa, ya que el 15 de enero cumple 18 años, cuando "lo mató por la espalda".

Lorena, la hermana mayor del fallecido contó que ese día, a las seis de la tarde se presentó la Policía y les dijo que vayan a la morgue porque según las huellas el asesinado era su hermano, "que había estado en un enfrentamiento”. No obstante, la joven aseveró: “Él no andaba con armas. Este cobarde le quitó la vida por la espalda. Queremos cárcel, no arresto domiciliario para este asesino de 17 años. Tiene una familia de delincuentes. Mi hermano no era un santo, pero tampoco era una mala persona. No era un asesino ni un violador”, resaltó.

Asimismo, la mujer denunció que “el menor no cumple con el arresto domiciliario. Entra y sale de la casa. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que vuelva a matar? Mi hermano tenía un hijo que lo esperaba y volvimos a verlo en la cárcel”. Y se preguntó: “¿Qué poder hay detrás de esto que el mismo día que mató a mi hermano ya estaba en su casa? Queremos llegar a juicio, queremos que caigan todos los involucrados y saber si hay un cómplice”.

Cabe recordar, tal como informó UNO, que en cercanías a barrio Balbi se había producido un altercado entre grupos de jóvenes que terminó con la fatal agresión. El joven fue hallado sin vida en el mencionado lugar, pero los investigadores pudieron seguir el rastro de sangre por unas tres cuadras, que finalizaba donde había un adolescente. Éste primero les dijo a los policías que sabía algo de lo ocurrido, y luego fue señalado por testigos como el autor del disparo mortal. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes.