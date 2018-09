Por el homicidio de un joven en el Capibá, dos policías quedaron detenidos

"No tenía arma"





En la transmisión que efectuó la WEB de UNO en el Capibá, se dialogó con la hermana de Gusmán. La joven solicitó que no se le mostrara el rostro, y así pudo dar la versión que tenían del grave hecho. "La policía le metió un tiro desde adelante cuando lo venían corriendo. El tiro afectó el corazón y además quiero aclarar que mi hermano no llevaba ninguna arma, por lo que no pudo haber atacado a nadie".





"Mi hermano era un buen tipo, común, que se fumaba un porro y se quedaba tranquil, pero que no formaba parte del grupo de los González (recientemente expulsados del barrio)".





La muchacha se quejó porque tardó demasiado la ambulancia y esto llevó a que Gusmán "muriera como un perro, tirado en la calle ".





Finalmente indicó que la situación de violencia que se vive en el Capiba se debe a "la maldita droga y a las armas que llevan a que el barrio sea un quilombo".